Видеообращение Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова к участникам XVI Генеральной конференции Союза балтийских городов, Москва, 29 октября 2021 года

Уважаемый господин Председатель,

Дамы и господа,

Рад приветствовать участников и гостей шестнадцатой Генеральной конференции Союза балтийских городов (СБГ).

Балтика издревле была и остается общим домом для миллионов людей. Обеспечить их безопасность и благополучие – высокая цель дипломатов, политиков, местных властей, бизнес-сообщества. Мы все хотим видеть Балтийский регион устойчивым, процветающим, экологически чистым и передовым с точки зрения социально-экономического развития и внедрения инновационных технологий.

Достижению этой цели способствует разветвленная сеть балтийского сотрудничества, которая включает в себя национальный, региональный и муниципальный уровни. В ходе прошлогодней министерской сессии Совета государств Балтийского моря (СГБМ) Россия заявила о необходимости укрепления межуровневой «синергии» за счет выстраивания стройной вертикали кооперации с участием СГБМ, Организации субрегионального сотрудничества государств Балтийского моря и СБГ.

Ваш Союз – важный механизм балтийского сотрудничества с 30-летней историей. За прошедшие годы он превратился в востребованную площадку, предоставляющую городам региона широкие возможности для обмена опытом в различных сферах совместной проектной деятельности.

Повышению эффективности сотрудничества на Балтике способствовало бы привлечение новых участников в состав Союза. Со своей стороны ведем работу в этом направлении. Пока Россию в СБГ представляет только Санкт-Петербург. Рассчитываем, что уже скоро Союз пополнится другими городами Северо-Запада нашей страны.

С 1 июля 2023 г. по 30 июня 2024 г. Россия будет координировать деятельность сразу двух структур балтийского сотрудничества – Совета государств Балтийского моря и Группы личных представителей глав правительств государств региона по сотрудничеству в борьбе с организованной преступностью. Убеждены: к инициативам, реализуемым в рамках российского перекрестного председательства, было бы уместно подключать и Союз балтийских городов.

Мы всегда открыты для взаимовыгодных контактов и конструктивного диалога с партнерами. Этому не должны мешать существующие между нашими странами разногласия по ряду вопросов общеевропейской повестки дня. Только объединив усилия и сосредоточившись на практической работе в интересах населения региона, можно значительно повысить качество жизни на Балтике.

Рассчитываю, что балтийское сотрудничество в ближайшие годы не только сохранит свою динамику, но и получит дальнейшее развитие в качестве важного фактора, содействующего сохранению региональной зоны доверия, стабильности и добрососедства.

Желаю вам успешной работы.