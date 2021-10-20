Брифинг официального представителя МИД России М.В.Захаровой, Москва, 28 октября 2021 года

О саммите «Группы двадцати» в Риме

30-31 октября в Риме (Италия) пройдет первый с начала пандемии коронавируса очный саммит «Группы двадцати», там соберутся главы государств и правительств ведущих экономик мира, а также профильных международных организаций. Президент Российской Федерации В.В.Путин будет выступать на саммите в режиме видеоконференции.

Планируется, что дискуссии лидеров в этом году состоятся по трем тематическим направлениям, это: мировая экономика и глобальное здравоохранение; изменение климата и охрана окружающей среды; и также устойчивое развитие. В дополнение к этой проблематике «на полях» будут проведены два специализированных семинара: по поддержке малого и среднего, а также женского предпринимательства; о роли частного сектора в борьбе с изменением климата.

Министр иностранных дел России С.В.Лавров примет участие в саммите «Группы двадцати» в очном формате. У него состоится также целый ряд двусторонних встреч, в частности с китайским коллегой Ван И. Другие встречи в настоящее время прорабатываются с учетом графика. Обязательно Вас дополнительно проинформируем.

О предстоящей встрече С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Венесуэлы Ф.Пласенсией

8 ноября состоятся переговоры Министра иностранных дел России С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Боливарианской Республики Венесуэла Ф.Пласенсией, который будет находиться в нашей стране с первым официальным визитом после его назначения на этот пост.

Двусторонние отношения динамично развиваются у наших стран в русле стратегического партнерства. Россией и Венесуэлой накоплен богатый опыт многопланового взаимодействия в торгово-экономической, научно- технической и гуманитарной сферах. В этом году исполнилось 25 лет с момента подписания Договора о дружбе и сотрудничестве.

Министры обсудят широкий спектр вопросов взаимодействия, в том числе в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. В настоящее время, как Вы знаете, осуществляются регулярные поставки вакцины «Спутник V» в эту страну. В свете итогов прошедшего в Москве в период с 14 по 15 октября с.г. заседания Межправительственной Российско-Венесуэльской комиссии высокого уровня планируется наметить шаги по углублению взаимодействия, устойчивого к незаконным односторонним принудительным мерам, санкциям.

Также намечен обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки, сотрудничеству в Организации Объединенных Наций и других форумах. Напомню, что взаимодействие России и Венесуэлы строится на строгом соблюдении норм международного права, на уважении принципов суверенитета и невмешательства во внутренние дела.

Министры обменяются мнениями о путях содействия достижению внутренней стабильности в Венесуэле, нахождению политического решения межвенесуэльских разногласий в конституционном поле, конечно, и без вмешательства извне.

О предстоящих переговорах С.В.Лаврова с Секретарем Святого Престола П.Р.Галлахером

9 ноября запланированы переговоры Министра иностранных дел России С.В.Лаврова с Секретарем Святого Престола по отношениям с государствами архиепископом П.Р.Галлахером, который в период с 8 по 10 ноября будет находиться в нашей стране с официальным визитом.

В ходе встречи состоится обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах российско-ватиканского двустороннего сотрудничества и взаимодействия на многосторонних площадках. Ну, и конечно, стороны планируют обсудить актуальные вопросы международной повестки дня.

О предстоящих переговорах С.В.Лаврова с Министром иностранных дел и международного сотрудничества Республики Мали Абдулаем Диопом

11 ноября Министр иностранных дел России С.В.Лавров проведет переговоры с Министром иностранных дел и международного сотрудничества Республики Мали А.Диопом, который будет находиться 10-12 ноября в Москве с рабочим визитом.

Предстоит углубленный обмен мнениями по актуальным темам глобальной и региональной повестки дня с упором на проблематику урегулирования кризисной ситуации и борьбы с терроризмом в Африке. Особый акцент будет сделан на положении в Мали и Сахаро-Сахельском регионе в целом.

Предполагается рассмотреть перспективы взаимодействия двух стран в Организации Объединенных Наций и в других многосторонних форматах, а также вопросы дальнейшего продвижения российско-африканского сотрудничества в контексте подготовки к проведению второго саммита Россия-Африка в будущем 2022 г.

Планируется обсудить пути активизации двустороннего взаимодействия в политической, торгово-экономической, гуманитарной и иных областях. Отдельной темой переговоров станут перспективы укрепления делового партнерства, в том числе в таких сферах, как освоение запасов минерального сырья, энергетика, инфраструктура и сельское хозяйство.

#НашиПравилаУставООН

Как Вы знаете, 24 октября с.г. Организация Объединённых Наций отпраздновала очередную, 76-ю годовщину со дня вступления в силу своего Устава. Российские дипломаты по всему миру поздравили всемирную Организацию со своеобразным «днём рождения» – в этот день мы провели в поддержку центральной координирующей роли ООН в международных делах глобальную цифровую акцию под общим хештегом #НашиПравилаУставООН (участие приняли 145 наших посольств, представительств, генконсульств, представительств при международных организациях). Напомню, этот хештег был запущен Министром иностранных дел России С.В.Лавровым 25 сентября с.г. в Нью-Йорке на 6 официальных языках Организации в ходе его выступления на общеполитической дискуссии 76-й сессии Генассамблеи ООН. Вот спустя месяц эта акция действительно стала глобальной.

Искренняя, полная в хорошем смысле энтузиазма реакция общественности вдохновляет. Хочу сказать, что наш призыв поддержали тысячи единомышленников из десятков стран в различных частях света. Коллеги-дипломаты из Китая, Белоруссии, Венесуэлы, Сирии и других государств, представители международных организаций, и, в первую очередь, самой ООН, политики, политологи, эксперты, студенты – все высказались в поддержку всемирной Организации как безальтернативной «площадки» для выработки эффективных путей обеспечения глобальной стабильности и безопасности, устойчивого социального и экономического развития.

Вот этот глас народа прозвучал тем более убедительно на фоне не прекращающихся попыток навязать международному сообществу некие размытые концепции наподобие теряющих актуальность попыток привить некий «миропорядок, основанный на правилах». Для тех, кто забыл, вновь напоминаем, что свод правил у нас уже есть, причём в отличие от непонятных и политизированных предложений, существующий свод правил универсален, он одобрен всеми странами Организации Объединённых Наций – и это Устав ООН. Поэтому повторим ещё раз, и будем повторять и впредь, – #НашиПравилаУставООН.

Посмотреть и послушать всех тех, кто в день рождения Организации Объединённых Наций выступил в её поддержку можно на лентах Министерства в социальных сетях. Там размещены и опубликованы и многочисленные видеообращения, и ролики, которые мы сделали на их основе, нарезки с наиболее яркими выступлениями на различных языках: русский, английский, испанский, китайский и многих других.

О проекте «Неделя русского языка»

25 октября с.г. состоялось открытие (с учетом эпидемиологической обстановки в дистанционной форме) проекта «Неделя русского языка в зарубежных государствах: Таджикистан, Словакия, Катар, Ливия, Чехия, Испания, Белоруссия, Киргизия, Австрия, Казахстан, США, Иордания, Молдова».

Проект реализуется в целях развития международного гуманитарного сотрудничества, поддержки и продвижения русского языка за рубежом исполнительными органами государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры совместно с вузами, представителями общественных организаций и литературного сообщества.

В церемонии открытия «Недели русского языка» приняли участие Губернатор Югры Н.В.Комарова, представитель Министерства иностранных дел нашей страны в Екатеринбурге А.В.Харлов, ректор Государственного института русского языка имени А.С.Пушкина М.Н.Русецкая, представители Россотрудничества в Белграде, Берлине, Братиславе, Кишинёве, Душанбе, Нур-Султане, а также представители зарубежных вузов, гимназий с преподаванием на русском языке.

«Неделя русского языка» продлится до 29 октября. Программа предусматривает проведение лекций, семинаров, круглых столов, занятий и встреч по вопросам преподавания, изучения русского языка за рубежом, популяризации русской культуры с участием педагогов, учащихся образовательных организаций автономного округа и зарубежных стран.

О российско-вьетнамских консультациях с участием представителей российских регионов

Хочу обратить внимание на еще один интересный проект, который с одной стороны назвать глобальным нельзя, но с другой - действительно становится примером такого «нового» взгляда на традиционные формы дипломатии. В нем принимают участие не только дипломаты, но и представители сразу нескольких регионов нашей страны. Речь идет о российско-вьетнамских межмидовских консультациях. Они прошли вчера, 27 октября с.г., в режиме видеоконференции с подключением представителей Республики Саха (Якутия), Забайкальского края, Амурской и Вологодской областей и Санкт-Петербурга.

Консультации проводили директор ДСПО Министерства иностранных дел России С.В.Григорьев, начальник Управления внешних региональных связей Министерства иностранных дел Вьетнама Чах Тхань Хуан.

Обе стороны подчеркнули, что несмотря на неблагоприятную эпидемиологическую обстановку удалось не только сохранить уже наработанные контакты, но и расширить географию межрегиональных связей, которые являются важным направлением двустороннего сотрудничества. Представители регионов обсудили конкретные предложения по наращиванию взаимодействия в различных областях.

Участники консультаций констатировали, что состоявшееся мероприятие, стало дополнительным и важным импульсом российско-вьетнамскому межрегиональному сотрудничеству. Была выражена обоюдная готовность продолжать практику таких встреч на регулярной основе.

Мне кажется, что это прекрасный опыт для других наших межмидовских консультаций, потому что их можно наполнять вот такой живой общественной, народной дипломатией.

Об итогах 16-го Восточноазиатского саммита

27 октября с.г. в формате видеоконференции состоялся 16-й Восточноазиатский саммит (ВАС), в нем принял участие Президент Российской Федерации В.В.Путин.

Мы рассматриваем ВАС как важную площадку стратегического диалога высшего уровня по актуальным вопросам развития Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Как мы видим, в условиях геополитической турбулентности со всеми вытекающими рисками безопасности, а также в контексте необходимости решения задач посткризисного восстановления у стран АТР, прежде всего составляющей основу конструкции ВАС Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), растет спрос на прагматичное, ориентированное на углубление практического, то есть свободного от конфронтации, сотрудничества по самым различным направлениям. Именно с этих созидательных позиций наша страна как раз и выстраивает свою деятельность в форуме.

Системно работаем в рамках ВАС над тем, чтобы повысить общерегиональный противоэпидемический потенциал. В развитие принятого в 2020 г. по российской инициативе профильного заявления лидеров в этом году продолжили развивать специальный диалоговый механизм для координации усилий в реагировании на распространение инфекционных заболеваний.

В плане поиска инструментов обеспечения устойчивой траектории постпандемического восстановления российская сторона вышла также с идеей налаживания в ВАС полноформатного диалога по мерам стимулирования сильно пострадавшей от COVID-19 туристической отрасли. Партнеры нас поддержали. Принято соответствующее заявление. Мы выступили соавтором инициированного нынешним председателем АСЕАН – Брунеем – заявления о сотрудничестве в области психического здоровья.

Неизменным приоритетом России остается укрепление существующей системы асеаноцентричных механизмов многостороннего взаимодействия. В связи с этим придаем большое значение продолжению на площадке Восточноазиатского саммита консультаций по региональной архитектуре безопасности, очередной раунд состоялся в августе текущего года.

Сегодня в сегменте высшего уровня – еще одно важное мероприятие. Президент Российской Федерации В.В.Путин в режиме видеоконференции провел встречи с асеановскими коллегами. В повестке дня – широкий набор отраслевых, практических инициатив, включая принятие очередной пятилетней программы действий по продвижению российско-асеановского стратегического взаимодействия, а также документов по развитию антинаркотического сотрудничества и по вопросам, касающимся совместной работы по укреплению асеаноцентричной архитектуры. Подробнее об итогах саммита «Россия-АСЕАН» и российских инициативах расскажем дополнительно.

О текущей ситуации в Афганистане

Продолжаем наблюдать за развитием событий в этой стране. Обратили внимание на опубликованную некоторыми политическими деятелями предыдущего режима декларацию о создании Высшего совета национального сопротивления Исламской Республики Афганистан для вооруженной борьбы с талибами. Инициаторами выступили, в частности, экс-губернатор провинции Балх А.М.Нур, маршал Афганистана А.Р.Достум и бывший вице-президент страны Ю.Кануни, они находятся в настоящее время за пределами Афганистана. Призываем все этнополитические силы Афганистана отказаться от воинственной риторики и приложить все возможные усилия для завершения процесса национального примирения.

Социально-экономическая обстановка в стране остается сложной. На этом фоне в Кабуле прошли манифестации с призывом к международному сообществу разблокировать государственные резервы Афганистана. Рассчитываем, что обращение демонстрантов такого глобального масштаба, адресованное мировому сообществу, на протяжении многих лет говорившее и убеждавшее этих самых жителей Афганистана, которые сейчас к нему обращаются, в том, что ситуация под контролем, что знают, куда ведут народ Афганистана и все будет хорошо, все будет а-ля западная демократия. Исходим из того, что это обращение не должно быть проигнорировано, что эти средства будут разморожены. Это позволит направить их на покрытие первоочередных нужд населения, для выплат зарплат, поддержания национальной экономики и предотвращения гуманитарной катастрофы в Афганистане.

О поставках гумпомощи Афганистану и вывозе росграждан

С учетом сложной гуманитарной и социально-экономической ситуации в Афганистане рассматривается вопрос доставки в эту страну партии срочной гуманитарной помощи, состоящей из предметов первой необходимости и медикаментов.

Что касается вывоза из Афганистана граждан России и государств-членов ОДКБ и СНГ, их близких родственников, а также афганских студентов, которые проходят обучение в очной форме в отечественных высших учебных заведениях, то этот вопрос прорабатывается в межведомственном формате и всем, кому необходимо, оказывается визовая поддержка. О дальнейшем развитии событий также будем вас информировать.

О ситуации на юго-востоке Украины

Последние дни мы видим трагическое развитие событий на юго-востоке Украины. Характеризуется это все серьёзным обострением ситуации в зоне конфликта. По сообщениям средств массовой информации, 26 октября с.г. Вооруженные силы Украины предприняли наступательные действия в «серой» зоне на линии соприкосновения и попытались захватить расположенное там село Старомарьевка. Значительно увеличилось число обстрелов неподконтрольных Киеву территорий, в том числе с использованием тяжёлой артиллерии. Разрушению подверглись дома жителей Донбасса, повреждена гражданская инфраструктура, обесточены 12 трансформаторных подстанций. О жертвах среди мирного населения пока не сообщается, таких данных нет, но в подобных условиях мы не можем исключать дальнейшей деградации ситуации. Хотим подчеркнуть, что украинские силовики сознательно нарушают согласованные в июле прошлого 2020 г. дополнительные «Меры по усилению режима прекращения огня», целенаправленно идут на обострение и без того крайне сложной ситуации и игнорируют запросы гарантии режима «тишины» от представителей Донбасса в Совместном центре по контролю и координации соблюдения режима прекращения огня.

На этом фоне заведомо безрезультатно завершилось заседание Контактной группы по урегулированию кризиса на востоке Украины, состоявшееся 27 октября с.г. Более того (ключевой момент), из-за нежелания именно украинской стороны, той самой, которую представляет официальный Киев, освободить взятого в плен представителя Луганска в Совместном центре по контролю и координации соблюдения режима прекращения огня А.Косяка заблокированной остаётся работа её подгруппы по безопасности. Несмотря на заявления официальных лиц, Киев так и не удосужился предоставить российским консульским сотрудникам доступ к этому гражданину, у которого напомню есть российское гражданство. Посольство России в Киеве, Генеральное консульство в Харькове продолжают добиваться организации встречи с ним. К сожалению, инцидент с луганским представителем в Совместном центре по контролю и координации соблюдения режима прекращения огня не получил освещения в отчётах Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Настаиваем на неукоснительном выполнении Миссией своего мандата и своевременном включении в отчеты всех фактов подобного рода нарушений.

Складывается впечатление, что Киев сознательно заводит переговоры в Контактной группе в тупик, чтобы просто развязать себе руки для возвращения Донбасса военным путем. Уверенности украинскому руководству в возможности силового решения конфликта добавляют непрекращающиеся поставки западными странами вооружения и боеприпасов, и развёртывание ими военно-тренировочных миссий на территории страны. В эту же копилку идут многочисленные совместные учения со странами НАТО.

Военная помощь и военное освоение территории Украины должны иметь замысел. Если говорить не столько языком военных, сколько художественными образами, то они неплохо все описаны у А.П.Чехова. Помните: «Если в первом акте пьесы на стене висит ружьё, то в последнем акте оно непременно должно выстрелить». (Это из письма А.П.Чехова к литератору А.Лазареву-Грузинскому. Давно было сказано, в 1889 г., но актуально как никогда). Так же и с оружием, которое в больших количествах поступает на Украину как раз из стран Запада. Хотелось бы еще раз напомнить, что конфликт на юго-востоке Украины не имеет военного решения. Это зафиксировано всеми теми странами, которые так пекутся о мирных жителях, о гражданских лицах и о ситуации на Украине. Попытки урегулировать его силой будут иметь самые печальные, непредсказуемые и трагические последствия.

Призываем западные столицы, которые накачивают Украину оружием, – это прежде всего Вашингтон, а также Берлин и Париж как участников «нормандского формата», – прекратить поощрять милитаризацию страны и использовать своё влияние, чтобы вернуть Киев на путь достижения прочного мира в Донбассе политико-дипломатическими средствами.

О работе западных инструкторов с неонацистами на Украине

Я также хотела бы сказать несколько слов о той теме, которой мы посвятили несколько лет, привлекая внимание наших западных партнеров. Они делали вид, что такой темы не существует. Это касается не только стран Запада, но и международных организаций, многие из них не были эффективны по этому направлению своей деятельности, которой они должны заниматься по установочным документам. Хотела бы рассказать о том, как западные инструкторы работают на Украине с неонацистами.

Мы привлекали к этой теме внимание наших партнеров на протяжении нескольких лет: в 2014, 2015 и все остальные годы. Видимо, нас не слышали. Теперь эта тема начинает пробиваться, в том числе через различные правозащитные негосударственные институты. Может быть, хотя бы таким образом международное сообщество поймет, что эта тема требует непосредственного внимания сегодня и сейчас.

Вот вышел доклад Института европейских, российских и евразийских исследований Университета Джорджа Вашингтона (США) о подготовке украинских националистов западными военными инструкторами.

Сложно заподозрить Университет Джорджа Вашингтона в неких симпатиях или особом расположении в отношении нашей страны. Исходим из того, что это американская структура, и даже если есть элементы ангажированности, то точно не в пользу России.

Американские исследователи проанализировали активность украинской неонацистской группировки «Centuria» и пришли к выводу, что те сделали из Национальной академии сухопутных войск Украины просто своеобразный хаб. Проходя подготовку, неонацисты получают необходимые военные знания и опыт, а также вербуют новых сторонников из числа курсантов. После выпуска они добиваются назначения в подразделения Вооруженных сил, в том числе связанных с печально известным батальоном «Азов».

То, что особенно выделяется на фоне общей картины – это роль западных инструкторов. Авторы исследования, зная о сотрудничестве натовских специалистов с Национальной академией, установили контакты военных преподавателей из Франции, США, Канады с курсантами военного ВУЗа, часть из которых придерживалась ультраправой идеологии.

Более того, Киев посылал учиться неонацистов в европейские военные образовательные учреждения. Доподлинно установлены как минимум два таких случая: один из членов движения К.Дубровский прошел 11-месячный курс подготовки офицеров в Королевской военной академии Сандхерст в Великобритании; и еще один активный сторонник «Centuria» В.Винтерголлер посещал мероприятия Академии немецких офицеров.

Таким образом, европейцы и американцы на деньги своих налогоплательщиков и вопреки заверениям собственных правительств оплатили подготовку неонацистов на Украине. При этом эти молодые люди особенно, вообщем-то, никогда и не скрывали своих политических убеждений, активно публиковали в социальных сетях фотографии с курсов военного обучения, хвастались присвоением воинских чинов и званий.

Некоторые общественники на Западе возмутились (нужно было это сделать давно, но хотя бы сейчас) вскрывшимися фактами. Канадский центр Симона Визенталя направил запрос в Минобороны страны с требованием провести расследование. Подчеркивается, что участие канадских инструкторов в подготовке украинских неонацистов является «оскорблением памяти ветеранов», которые сражались против нацизма в годы Второй мировой.

А если бы не было исследования американского университета, не обратили бы внимания. Сотни фотографий, свидетельствующих о подготовке, в том числе на деньги и при участии натовских стран нацистов, националистов, экстремистов на Украине, распространены в интернете на личных страницах и аккаунтах этих людей. Они не то, что не скрывают или прячут свое мировоззрение, они им всячески гордятся, навязывают его обществу, делают все для того, чтобы приучить общественность, и по большому счету, даже гражданское общество на Украине к этой самой новой нормальности.

Почему же общественные организации, структуры, занимающиеся правами человека и отстаивающие высшие принципы гуманизма, не обращают на это внимания на протяжении стольких лет? В этом запросе, который был отправлен по линии Канадского центра Симона Визенталя подчеркивается, что участие инструкторов из Канады в подготовке украинских националистов является оскорблением памяти ветеранов. Содержится призыв канадскому Правительству каким-то образом ответить на возникающий вопрос, а их много.

Со своей стороны хотели бы отметить абсолютную неприемлемость подобного взаимодействия западных правительств и спонсируемых ими неправительственных организаций с экстремистскими националистическими силами на Украине. Военная подготовка неонацистов не просто недопустима, она немыслима и крайне опасна, в том числе для самой Украины.

Рассчитываем, что зарубежные партнеры, в первую очередь из государств-членов НАТО ознакомятся с докладом Вашингтонского университета и как минимум пересмотрят модальности своего взаимодействия с военным ведомством Украины. Хочется, чтобы и журналисты, аккредитованные в частности при штаб-квартире НАТО в Брюсселе, сделали свою часть работы и задали эти вопросы Североатлантическому блоку: как он оценивает подобное взаимодействие? знает ли он о нем вообще, в принципе? И почему молчит, если знает? Но не знать не может, потому что речь идет именно о натовских странах.

О заключении Венецианской комиссии Совета Европы по украинскому законопроекту о «переходном периоде» в Крыму и Донбассе

Вызывает обеспокоенность развитие ситуации вокруг украинского законопроекта «Об основах государственной политики переходного периода». Он был внесен в Верховную Раду в августе и содержал набор фантасмагорических положений, «регулирующих» порядок жизни в Крыму и Донбассе после того, как эти якобы «оккупированные» Россией земли будут возвращены Украине. Проект игнорировал как итоги крымского референдума, согласно которому Крым вернулся в состав России, так и Минские соглашения, обязавшие Киев предоставить Донбассу особый региональный статус. Киевский режим видит только то, что может видеть, судя по состоянию отдельных его представителей. Иными словами, документ демонстрировал пренебрежение к интересам жителей Крыма и Донбасса и подтверждал, что Киеву нужны не люди, а земли.

Чтобы придать международную легитимность своему «правотворчеству», украинские власти направили проект в Венецианскую комиссию Совета Европы. Члены этого органа, проигнорировав мнение своего российского коллеги, 18 октября с.г. опубликовали заключение по законопроекту. Европейские «правоведы» не стали задаваться принципиальными вопросами о том, насколько документ адекватен с точки зрения международно-правовых и политических реалий, также они не стали интересоваться каким образом он соотносится с минским «Комплексом мер». Их больше интересовало содержание конкретных статей и выработка наставлений о том, как закамуфлировать их несоответствие международному праву и Конституции Украины, сделать новый закон менее уязвимым для критики. Неудивительно, что такой подход был с воодушевлением воспринят в украинском руководстве.

Расцениваем заключение Венецианской комиссии как не отвечающее декларируемым принципам демократии и верховенства права, которые должны лежать в основе работы данного консультативного органа Совета Европы. С сожалением отмечаем, что Комиссия выбрала путь потакания линии Киева на саботаж Минских соглашений. Члены Комиссии, утвердившие заключение по провокационному украинскому законопроекту, по сути, подписали индульгенцию киевским властям на окончательный отказ от Минских соглашений. Могут ли они не осознавать последствия такого шага? Думаю, не могут. Если это всё-таки правовики, они должны знать. Им кто-то должен был рассказать, что Минские соглашения имеют силу обязательных к исполнению, так как «прошли» СБ ООН. Это не просто соглашение между сторонами – это документ, который подкреплён решением СБ ООН. Вступление упомянутого мной закона в силу не приведет к изменению российского статуса Крыма, что очевидно и безоговорочно, но будет означать слом процесса мирного урегулирования конфликта на востоке Украины.

Парадоксально, что структуры, создававшиеся для укрепления мира, права и демократии, не способствуют мирному процессу, закрывают глаза на нарушение закона и отказываются признавать итоги демократического волеизъявления граждан.

О сотрудничестве США и Украины в области ядерной энергетики

В конце августа с.г. был подписан меморандум о взаимопонимании между украинской национальной атомной энергогенерирующей компанией «Энергоатом» и американской «Westinghouse Electric», который предусматривает строительство энергоблока Хмельницкой АЭС, а также ещё четырёх энергоблоков по американской технологии на территории Украины. Общая стоимость проектов оценивается в 30 млрд. долл. США.

Этот документ скорее отражает мечты украинской стороны, чем реальность. Источники финансирования в нём не обозначены. Вероятность того, что сам Киев сможет найти средства на его реализацию, крайне мала. Предположение, что США могут потратить деньги своих налогоплательщиков во благо Украины – это из разряда фантастики. Видели много раз, как Вашингтоне подписывались, в том числе в Белом доме, некие декларации и давались заверения странам о будущих многомиллиардных сделках, контрактах. Обо всём этом забывалось, как только представители тех стран, которым это всё обещалось, возвращались к себе домой, задаваясь вопросом: где же деньги? Думаю, что это из разряда подобных историй.

О планах Израиля по расширению поселений на оккупированных территориях

24 октября с.г. было объявлено о планах по расширению израильских поселений на Западном берегу р.Иордан. На этот раз речь идет о размещении тендера на строительство 1300 единиц жилья на Западном берегу р.Иордан и 83 единиц – в восточноиерусалимском районе Гиват Хаматос.

Подтверждаем принципиальную и последовательную позицию России о незаконности поселенческой активности Израиля. Убеждены, что подобные односторонние действия подрывают шансы на создание в соответствии с решениями ООН жизнеспособного географически непрерывного палестинского государства, а также эффективность прилагаемых международным сообществом усилий по созданию условий для скорейшего возобновления палестино-израильского политического диалога.

Отмечаем, что продолжение поселенческого строительства, а также планы нынешнего израильского правительства вдвое увеличить к 2026 г. численность израильских граждан, проживающих в долине р.Иордан, может расцениваться как де-факто аннексия большой части оккупированных палестинских территорий.

Призываем все стороны воздерживаться от любых шагов, чреватых эскалацией напряженности в регионе и предвосхищающих исход прямых палестино-израильских переговоров по комплексу вопросов окончательного статуса.

Об открытии в Кишинёве памятника солдатам румынской армии, воевавшим на стороне нацистской Германии

Обратили внимание на то, что 26 с.г. октября в центре Кишинёва с воинскими почестями и в присутствии высокопоставленных представителей министерств обороны и культуры Молдавии был открыт монумент, увековечивающий память солдат румынской армии, воевавших на стороне немецко-фашистских войск.

Шёл 2021 год – это не разгар Второй мировой войны, не период, когда до Нюрнбергского трибунала ещё далеко. Эта ситуация, когда решения Нюрнбергского трибунала признаны основополагающими для оценки тех исторических событий и не подлежащим к пересмотру.

На памятнике установлена табличка: «К 80-летию освобождения Бессарабии и Северной Буковины армией Румынии». Речь идёт о вторжении румыно-фашистских оккупантов на территорию СССР в 1941 г.

Эта акция цинична. Ещё и в том, что в 1937 г. на этом же месте был установлен памятник к 20-летию боёв на востоке Румынии при Мэрэшти и Мэрэшешти летом 1917 г., где русские и румынские войска совместно противостояли германской армии.

Решительно осуждаем этот вопиющий факт прославления пособников нацистских преступников, вызвавший резкое неприятие в самой Молдавии, чей народ свято хранит память о подвиге советских воинов, в первую очередь своих воинов. Почему же нынешние власти об этом забывают?

Призываем официальный Кишинёв не идти на поводу у реваншистских сил, их попыток фальсификации истории и насаждения терпимости в отношении откровенной пропаганды нацистских идей.

О докладе МИД России о героизации нацизма и проявлениях неонацизма и расизма

Это очередной доклад, собранные в нём факты подтверждают, что упомянутые выше негативные проявления принимают устойчивый характер. Примеров приводим помимо этого доклада практически на каждом брифинге регулярно огромное количество.

Всё чаще становимся свидетелями попыток ряда западных и восточноевропейских стран переписать историческую правду о событиях Второй мировой войны. Усилия, направленные на искажение исторических фактов, приобретают сегодня самые разнообразные формы. Под предлогом «декоммунизации» массово уничтожаются памятники и мемориалы в честь борцов с нацизмом. Переиначиваются образовательные программы: акцент в них всё чаще делается на «страданиях при советской оккупации» и возложении равной ответственности за развязывание Второй мировой войны на гитлеровскую Германию и её основного противника – Советский Союз. В ряде государств открыто устанавливают памятники в честь участников нацистских формирований и пособников нацистов, организуют их чествования.

Кроме того, наряду с усилиями по обелению преступников и осквернению памяти освободителей в отдельных странах фиксируется рост ксенофобских настроений, сопровождающийся проявлениями агрессивного национализма, шовинизма, других форм расовой и религиозной нетерпимости. Зачастую такое положение дел становится закономерным итогом проведения официальными властями политики, направленной на ускоренное формирование моноэтнических обществ на основе титульных этносов, сопровождающейся дискриминацией национальных и этнических меньшинств, особенно в языковой и образовательной сферах. Речь идёт, в частности, об Украине (мы сегодня немало об этом говорили), о государствах Прибалтики (об этом ещё сегодня скажем), где серьёзно обострилась ситуация с реализацией прав этих групп, в первую очередь русского и русскоязычного населения.

Убеждены, что подобное положение дел представляет прямую угрозу основополагающим ценностям демократии и прав человека, серьёзный вызов международной и региональной безопасности и стабильности. Сегодня важно сделать всё возможное, чтобы не допустить развития событий, при котором человечество забыло, к чему приводят идеи расового превосходства и попустительство любым проявлениям шовинизма и ксенофобии.

Важно, что вместе с нами абсолютное большинство членов мирового сообщества отстаивает те же принципы. Главное, чтобы это было не только на словах, а то, как послушаешь дискуссии, дебаты, почитаешь заявления, статьи и интервью на этот счёт – все привержены одному и тому же. Только дело доходит до вроде бы простейшей формы реакции: неприятие сноса памятников или установки памятников коллаборационистам. Получается, мы одни выходим и об этом говорим прямо. Где все? Где те страны, войнам которых в том числе эти памятники установлены. Нас поддерживают абсолютное большинство членов мирового сообщества. Это подтверждается ежегодно принимаемой подавляющим большинством голосов резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН со сложным названием, с непростой судьбой, с понятным смыслом: «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости». Эти положения были взяты за основу при подготовке данного доклада.

Рассчитываем, что власти упомянутых в нём стран осмыслят негативные тенденции героизации нацизма. Исходим из того, что и народ этих самых стран должен дать свою оценку событиям. И они смогут принять меры по противодействию этим позорным и опасным явлениям. Считаем, что сегодня на международном уровне одной из важнейших задач в этой сфере остаётся объединение усилий стран в деле недопущения восстановления ложных «ценностей» превосходства или исключительности одной расы или нации, её религии и культуры над другими народами и культурами.

С полным текстом Доклада можно ознакомиться на сайте МИД России.

Об уголовном преследовании русскоязычных журналистов в Латвии

26 октября с.г. стало известно, что Служба госбезопасности Латвии завершила следствие по уголовному процессу, начатому в еще прошлом году в отношении 14 журналистов, сотрудничавших с российскими СМИ «Спутник Латвия» и «Балтньюз». По его результатам журналистам было официально выдвинуто уголовное обвинение в нарушении санкций Евросоюза. Если называть вещи своими именами и не прятаться за формулировками политико-юридическими, то этих корреспондентов хотят наказать за то, что они просто выполняли свою работу, как журналисты. Теперь им грозят крупные штрафы и реальные сроки лишения свободы.

Картина удручающая. Полностью игнорируя наши многочисленные призывы отказаться от деструктивного политизированного курса по сегрегации СМИ на «лояльных» и «неугодных» и прекратить практику зачистки своего информационного пространства от российских и вообще русскоязычных медиа, Рига упорно гнет свою линию, превращая все свои заявления о приверженности свободе слова, плюрализму, необходимости защиты журналистов, пустые декларации. Далеко не в первый раз латвийские власти прикрываются искусственно притянутыми ссылками на европейские санкции с целью придать своему прямому агрессивному наступлению на свободу прессы видимость легитимности.

Неоднократно обращались в профильные международные правозащитные структуры, призвали их вплотную заняться этой проблемой, дать этим действиям объективную и всестороннюю оценку. Несмотря на явные нарушения Ригой своих международных обязательств в сфере защиты свободы слова и плюрализма мнений, никакой внятной, действенной и эффективной реакции со стороны уполномоченных институтов просто нет. В такой ситуации неудивительно, что латвийские власти, пользуясь таким молчаливым согласием с проводимой ими линией, только наращивают усилия по выдавливанию альтернативных официозу источников информации и не сбавляют оборотов по наступлению на русский язык. Где ОБСЕ? Где специальные представители по свободе СМИ? Где Институты? Где специальный офис этих представителей? Там много людей работает. Где заявления? Где хотя бы твиты? Где интервью на этот счёт? Где разговоры с властями этих стран, в частности Латвии? Где всё это? Куда всё исчезло? Что случилось то? Может быть, переписали мандат специального представителя ОБСЕ? Нет, нам о таком неизвестно. Может, какое-то новое дополнение к мандату сделали, согласно которому теперь реакция на подобные действия не требуется? Честно говоря, этот вопрос уже много раз задавали в ходе переговоров, руководству ОБСЕ, представителям офиса. Хочется внятной реакции. Если раньше мы призывали дать реакцию, то теперь требуем отчёта, потому что имеем на это право.

Происходящее в Латвии является наглядным примером прочно укоренившейся на Западе практики «двойных стандартов», когда грубое попрание фундаментальных свобод беззастенчиво замалчивается, если речь идет о «своих». Тем, кто привык громко заявлять о своих высоких демократических стандартах, следует глубоко задуматься, как подобное попустительство скажется на их моральном авторитете в правочеловеческой сфере.

О 50-летии «Группы Помпиду»

28 октября отмечается 50-летний юбилей Группы Совета Европы по международному сотрудничеству в области наркотиков и зависимостей («Группы Помпиду»).

За полвека существования она превратилась в важный орган межправительственного взаимодействия в указанной сфере на евразийском пространстве. На сегодняшний день в ее состав входит 42 члена, включая 3 неевропейских государства.

Российская Федерация вступила в «Группу Помпиду» 18 мая 1999 г. и играет активную роль в ее деятельности. Постоянным корреспондентом в «Группе Помпиду» от нашей страны является представитель Министерства здравоохранения Российской Федерации, который также входит в состав Бюро ее постоянных корреспондентов.

Ключевым событием в этом году стало принятие нового Устава «Группы Помпиду», приуроченное к 50-летнему юбилею. Российская сторона внесла непосредственный вклад в согласование данного документа. В результате удалось сохранить сбалансированный характер повестки дня «Группы Помпиду», закрепив ее мандат не только в вопросах прав человека, но и в аспектах здравоохранительного и правоохранительного направлений сотрудничества.

Поздравляем «Группу Помпиду» с юбилеем и рассчитываем на продолжение конструктивного взаимодействия между ее государствами-членами.

О вкладе России в рамках ВПП ООН в систему школьного питания в Таджикистане

26 октября с.г. Посольство Российской Федерации в Душанбе совместно с представителями Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП) приняло участие в передаче Республике Таджикистан 1485 тонн обогащенной пшеничной муки и 61 тонны растительного масла для сельских школ в ряде центральных районов республики, Хатлонской и Горно-Бадахшанской автономной области.

Помощь направлена на укрепление продовольственного благополучия и оказана в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании между ВПП и МЧС России. Она является составной частью Программы школьного питания ВПП, охватывающей 450 тысяч учащихся начальных классов из 52 сельских районов Таджикистана. На эти цели в 2021 г. наша страна выделила 3,5 млн долл. США. Благодаря указанной поддержке, ВПП уже доставила 945 тонн обогащенной пшеничной муки и около 60 тонн растительного масла для сельских школ Согдийской области.

В целом с 2005 г. объем оказанной нами продовольственной помощи республике только по линии ВПП превысил 87,5 млн долл. США.

Своим вниманием к нуждам молодых граждан дружественного государства наша страна демонстрирует приоритетный характер отношений стратегического партнерства и сотрудничества с Республикой Таджикистан.

О 40-летии независимости Антигуа и Барбуды

Отдельно хотелось бы отметить предстоящую в ближайшие дни дату – 1 ноября в Антигуа и Барбуде будет отмечаться 40-летие обретения независимости.

Путь к получению суверенитета был для этого карибского государства весьма непростым. Ему пришлось пройти через колониальный гнет, природные катаклизмы. Однако несмотря на трудности жители этой страны с честью преодолели все испытания и добились независимости. Благодаря их упорному труду Антигуа и Барбуда стала не просто «райским туристическим уголком», но и современным самостоятельным демократическим государством, последовательно выступающим в пользу соблюдения общепризнанных принципов и норм международного права, за укрепление многосторонних начал в мировых делах, центральную роль ООН.

С удовлетворением отмечаем, что, несмотря на разделяющие нас тысячи километров, наши страны связывают узы дружбы, готовность к развитию конструктивного взаимовыгодного сотрудничества. Новым подтверждением этого стало подписание в июне с.г. Договора об основах отношений. Тем самым заложен фундамент для дальнейшего всестороннего развития двусторонних связей.

Пользуясь случаем, хочу от имени всех моих коллег выразить народу этой замечательной страны наилучшие пожелания благополучия и процветания. От себя ещё добавлю и здоровья в это непростое время.

О 100-летии установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Монголией

5 ноября отмечаем знаменательную дату – 100-летие установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Монголией.

Подписание в 1921 г. Соглашения между Правительством РСФСР и Народным Правительством Монголии об установлении дружественных отношений между Россией и Монголией стало важной вехой в нашей общей истории, на долгие годы предопределив дальнейшее развитие традиционно дружественных связей.

Хорошо известно, что именно наша страна стала первым в мире государством, признавшим свободу и независимость новой Монголии. Наша дружба и добрососедство прошли закалку в боях на Халхин-Голе, в годы Великой Отечественной войны и на завершающем этапе Второй мировой войны, а также в мирном строительстве, возведении многочисленных объектов на монгольской территории.

Между Российской Федерацией и Монголией налажен конструктивный политический диалог, взаимовыгодное сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других сферах.

Нашим огромным преимуществом является общая граница протяженностью 3,5 тысячи километров. Приграничное и межрегиональное сотрудничество вносит существенный вклад в развитие российско-монгольских связей.

Широкие перспективы для поступательного развития взаимодействия в самых разных областях открыл подписанный главами наших государств в сентябре 2019 г. в Улан-Баторе Договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

Наряду с последовательным укреплением торгово-экономической, инвестиционной и хозяйственной кооперации мы стремимся развивать сотрудничество в самых различных сферах, включая культуру, образование, науку, средства массовой информации, молодежные обмены и спорт. Настроены поощрять и оказывать поддержку изучению русского языка в Монголии и монгольского языка в России.

В ходе телефонного разговора 1 октября с.г. главы внешнеполитических ведомств наших стран дали высокую оценку успешной реализации Совместного плана мероприятий, посвященных 100-летию установления дипломатических отношений. В юбилейных торжествах в Улан-Баторе с 4 по 6 ноября примет участие делегация во главе с Заместителем Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации К.И.Косачевым.

О Большом этнографическом диктанте

С 3 по 7 ноября состоится Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант», которая проходит уже шестой раз под лозунгом «Народов много – страна одна!» и направлена на укрепление межнационального мира и согласия.

Большое внимание, которое Диктант привлекает к себе в России и за рубежом, не может не радовать. В 2016 г. в мероприятии приняли участие 90 тысяч человек, а в 2020 – 1 млн 742 661 человек из 85 субъектов Российской Федерации и 123 стран мира.

В этом году организаторы Диктанта – Федеральное агентство по делам национальностей и Министерство национальной политики Удмуртской Республики – предусмотрели его проведение на русском, английском, испанском языках и впервые – на китайском.

К участию в Диктанте приглашаются все интересующиеся историей и культурой многонациональной России.

Это просветительское мероприятие пройдет в онлайн-формате. Подробнее с ним можно ознакомиться на сайте miretno.ru, а также пройдя по одноименным ссылкам в основных социальных сетях.

Из ответов на вопросы:

Вопрос: Россия в последнее время не раз публично заявляла о том, что готова провести у себя крупнейшие международные события. В частности, Москва претендует на проведение Всемирной выставки ЭКСПО в 2030 г. Могли бы Вы оценить шансы России на проведение столь масштабного события, учитывая геополитический фактор?

Ответ: Неужели Вы сомневаетесь в возможностях Москвы? Они в самом хорошем смысле безграничны, учитывая международные мероприятия, уже состоявшиеся в нашей столице. Чемпионат мира по футболу (проходивший в различных городах) провели на высшем уровне. Огромное количество международных форумов: политических, экономических, культурных – в различных сферах и областях. Можно только пожелать Москве – прекраснейшему городу нашей планеты – успехов в продвижении своей заявки. А это не только заявка Москвы, это заявка нашей страны. Завтра заканчивается прием заявок на право проведения ЭКСПО-2030.

Странно отвечать на этот вопрос. Все, кто приезжает в Москву, и кто раньше здесь не был, находятся под огромным впечатлением. Люди говорят, что хотят вернуться снова, что недостаточно провели здесь время, что не ожидали. Спрашивают, зачем они читали всю эту чушь, которую пишут про Россию, когда здесь на самом деле всё по-другому? Поэтому на Ваш вопрос могу сказать, что столица России готова к проведению мероприятий любого уровня. Здесь даже не требуется никаких подтверждений. Нет никаких сомнений. Это мегаполис с развитой инфраструктурой, он неоднократно подтверждал свой соответствующий статус. Все опасения, о которых мы были наслышаны ранее в преддверии крупных международных событий, всегда развеиваются реалиями и тем уровнем, на котором Москва проводит все эти мероприятия.

Только вперед. Успехов Москве!

Вопрос: Еврокомиссия обнародовала стратегию ЕС в Арктике. Брюссель претендует на право запрещать добычу угля, нефти и газа в Заполярье и соседних регионах, критикует Россию. Эта заявка вызвала отклик у Президента России В.В.Путина. С критикой выступил и новый Премьер-министр Норвегии. С.В.Лавров 25 октября встречался со своим норвежским коллегой. Обсуждался ли этот вопрос претензий Еврокомиссии на Арктику в ходе этих переговоров?

Ответ: Еще до переговоров Министра иностранных дел России С.В.Лаврова с Премьер-министром Норвегии Й.Стёре (за несколько часов, находясь в Тромсё, до вылета в Осло) С.В.Лавров ответил на этот вопрос и обозначил российскую позицию. Вопрос заключался в том, как МИД России мог бы прокомментировать упомянутую Вами инициативу ЕС. Глава российского МИДа ответил, что согласен с мнением Премьер-министра Норвегии, который уже дал свою оценку этим инициативам. Вы сейчас тоже упомянули эту оценку. Поэтому еще до встречи позиция России была обозначена, в том числе в контексте высказываний самого Премьер-министра Норвегии. Да, эта тема затрагивалась и в ходе встречи.

Теперь о принципиальных подходах Российской Федерации. Обратили внимание на обнародованную Еврокомиссией Арктическую стратегию Евросоюза. В ней заявляется о намерении добиваться введения моратория на добычу и реализацию углеводородов в Арктике. В этих целях в Брюсселе предполагают работать с партнерами над многосторонним юридическим обязательством не допускать дальнейшего освоения запасов углеводородов в Арктике, а также не приобретать такие углеводороды, если они будут добываться.

Россия является крупнейшим арктическим государством, на котором, как и на других прибрежных арктических странах, лежит особая ответственность за судьбу этого региона. Нас ничуть не меньше Евросоюза, не являющегося к тому же наблюдателем в Арктическом совете, беспокоит будущее Арктики, происходящие там климатические изменения и их последствия.

Россия рассматривает устойчивое развитие Арктики комплексно – в его природоохранном, социальном и экономическом измерениях. Арктика не только неотъемлемая, интегрированная часть экономики нашей страны, но также важная составляющая глобальных цепочек поставок и производств. Высока роль региона и в контексте глобального энергоперехода. Речь в этом случае идет о поставках металлов, редкоземельных элементов, СПГ и природного газа, столь необходимого для производства «зеленых» видов топлива (водород, аммиак, метанол), а также об эффективных транспортных решениях в области судоходства, которые будут способствовать снижению глобальной антропогенной нагрузки, декарбонизации уязвимых экосистем, выполнению целей и задач Парижского соглашения 2015 г.

Очевидно, что попытки решения глобальных климатических вызовов за счет искусственного ограничения экономической деятельности в отдельно взятом регионе не выдерживает никакой критики. Это не выдерживает никакого анализа, в т.ч. в контексте реализации принципов ESG (Environmental Social Governance). Говоря о каких-либо запретах, нужно помнить, понимать, что последствия таких решений затронут в первую очередь конкретных потребителей, в данном случае речь идет о европейцах. Негативно они отразятся и на населении Арктики, включая ее коренных жителей, для которых устойчивая экономическая деятельность является основополагающей предпосылкой улучшения своего благосостояния.

Отказ от добываемых в Арктике нефти и газа – вместо нацеленности на совместную работу по разработке комплекса мер по снижению выбросов парниковых газов через внедрение наилучших доступных технологий – чреват подрывом устойчивости глобального энергетического рынка, что может привести к гораздо более серьезным потрясениям по сравнению с теми, которые мы наблюдаем в настоящее время в Европе. Кто-то вообще координирует эту деятельность в рамках Евросоюза? Когда у них что-то идет не так, сразу же ищут «внешнего» врага, не думая о совершенных ими самими ошибках, возможно, просто от нескоординированности действий или еще по каким-то причинам. Неотлаженность этих «аналитических цепочек» очевидна. По всем этим причинам нас не могут не настораживать нахрапистые попытки Евросоюза утвердить свои политические амбиции в Арктическом регионе, распространить на него свое влияние и ослабить перспективу его устойчивого развития.

Вопрос: Как сообщает «Reuters», в ходе протестов против захвата власти в Судане погибли семь человек. Еще 140 человек пострадали в ходе беспорядков. Ранее заведующий консульским отделом дипмиссии России в Хартуме заявлял, что Посольству России в Судане и российским гражданам ничего не угрожает. Сколько граждан Российской Федерации может находиться в этой стране по оценкам на начало недели?

Ответ: Посольство России в Судане находится на связи с гражданами, в том числе в условиях данной чрезвычайной ситуации. Точной статистики не может быть: не все встают на консульский учет. Это современная практика, есть свои минусы и плюсы. По нашим данным, речь идет примерно о 300 российских граждан.

Вопрос: На текущей неделе в рамках своего однодневного визита в Азербайджан Президент Турции Р.Т.Эрдоган совместно со своим азербайджанским коллегой И.Г.Алиевым заложил фундамент Зангезурского коридора, вокруг которого на протяжении долгого времени возникали противоречия между азербайджанской и армянской сторонами. Премьер-министр Армении Н.В.Пашинян заявил, что подобные действия и разговоры о коридорах усугубляют враждебность в регионе. Как Москва оценивает начало работ по открытию Зангезурского коридора?

Ответ: Считаем, что наиболее оптимальным форматом для проработки вопросов разблокировки транспортных коммуникаций в Закавказье является Трехсторонняя рабочая группа под совместным председательством вице-премьеров Азербайджанской Республики, Республики Армения и Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации, созданная по итогам Московского саммита 11 января с.г.

Состоялось уже восемь заседаний этого механизма. Все стороны высоко его оценивают деятельность. По итогам даются комментарии, можете с ними ознакомиться.

Считаем правильным придерживаться заявлений и шагов, которые способствуют реализации трехсторонних договоренностей по разблокированию всех экономических и транспортных связей на Южном Кавказе.

Вопрос: В ходе выступления на заседании клуба «Валдай» Президент В.В.Путин заявил, что Россия движется к признанию Движения Талибов (ДТ). Означает ли это, что при определенных обстоятельствах ДТ может быть признано Россией до снятия международных санкций ООН?

Ответ: Хотели бы обратить внимание на то, что в выступлении Президента России на заседании клуба «Валдай» речь шла о солидарном движении в сторону исключения Движения талибов из санкционного списка Совета Безопасности ООН.

На текущем этапе постановка вопроса об официальном признании Российской Федерацией новых афганских властей является преждевременной. Вместе с тем, полагаем, что конкретные практические шаги Кабула навстречу ожиданиям международного сообщества и региональных партнеров, в частности, в деле формирования этнополитически сбалансированного правительства, продолжения борьбы с терроризмом и наркопреступностью, соблюдения основных прав и свобод граждан, могут оказать стимулирующее воздействие на вышеуказанные процессы.

Вопрос: Недавние соцопросы в Финляндии показали, что 60% населения воспринимают действия России как военную угрозу. С чем Вы связываете подобные настроения в соседней стране?

Ответ: Россия и Финляндия – добрые соседи. Современные двусторонние отношения характеризуются активным межведомственным взаимодействием, развитием торгово-экономического сотрудничества, межрегиональными и приграничными связями, прямыми контактами между организациями и гражданами. Традиционная основа взаимодействия закладывается на высшем уровне в ходе насыщенного, регулярного политического диалога.

Согласно этому соцопросу, 59% финнов в той или иной степени согласны с утверждением, что «Россия является значительной военной угрозой». Что здесь удивительного? Идет агрессивная информационная кампания в отношении России. Ежедневно публикуются тысячи статей с фейками и дезинформацией о нашей стране и обо всем, что с ней связано. Северную Европу чем только не запугивают. Десятилетиями существующие мифы, не нашедшие подтверждений, продолжают пестоваться, будто это реальное развитие событий. Например, в Швеции постоянно ищут какие-то подлодки, звук всплывающей сельди принимают за русских в своих водах.

Ничего удивительного нет, есть печальное. Это и есть дезинформация и её зловредные итоги, о которых Запад не только говорит, но и занимается. К сожалению, финские журналисты вносят свой вклад в эту русофобскую пропаганду, вместо того чтобы развеивать мифы о нашей стране. Делают это зря. Если это вредит двусторонним отношениям, в основе которых добрососедство, взаимоуважение, то и народу Финляндии тоже.

Был и другой показатель того же социологического опроса – 76% респондентов по-прежнему считают Россию важным торговым партнером, а 43% полагают, что факторы, не связанные с экономикой, не должны оказывать влияния на российско-финляндские торговые отношения. Несмотря ни на что, интерес, желание к взаимодействию доминируют в сознании людей. С точки зрения антироссийского лобби, именно это нужно изничтожить или свести на «нет». Вопреки всем вбросам нужно развивать связи в духе упомянутых принципов: добрососедство, партнерство, взаимовыручка, уважение и соблюдение правовых основ взаимодействия.

Думаю, это станет лучшим ответом для тех, кто задается вопросом, правда ли, что «русские идут» (именно так сформулировано большинство материалов в западной прессе). Тогда «российская угроза» исчезнет сама по себе. Нужно просто развивать отношения, чем мы и занимаемся.

Вопрос: Ранее Вы охарактеризовали письмо, которое опубликовала в «Твиттере» бывший «министр иностранных дел Косово» М.Харадинай-Субла, направленное дипломатическим представительством России в Приштине «Министерству иностранных дел Косово» как дезинформационный вброс. Тем не менее, вопрос подлинности этой бумаги все еще активно обсуждается как российской, так и сербской общественностью. Существовало ли это письмо на самом деле? Если да, было ли руководству МИД России известно о его содержании? Или оно является «эксцессом исполнителя»?

Ответ: Это «эксцесс» косовской провокации и провокаторов. Я прокомментировала не единичный случай, а целый ряд провокаций, в том числе в информационной среде, которые мы наблюдаем. То, что Вы упомянули, – не единственное, что существует. О многих вещах мы даже не рассказываем широкой общественности – настолько безобразно, абсурдно и в какой-то степени агрессивно то, что видим от косовских провокаторов. Характеристика дана не одному или двум примерам. Их очень много, особенно в последнее время. Не надо думать, что эти провокации пройдут, или мы не будем их должным образом оценивать. Знаем, что это такое, и на что они нацелены. Они нацелены на то, чтобы сделать все возможное и сформировать в общественном восприятии позицию России в отношении Косово по резолюции СБ ООН 1244 как «изменяющуюся», «балансирующую». Дальше можете использовать любые сравнения и эпитеты, которых было немало в сети. На это нацелена информационная кампания. Для этого будет делаться всё. Видимо, это жизненно важно для определенных косовских сил, которые там заправляют, и для тех, кто за ними стоит. Нам это хорошо известно и, думаю, Вам тоже, коль скоро Вы занимаетесь этой проблематикой.

Мы не собираемся отдельно комментировать каждую акцию или ее элемент. Это бесполезно – их десятки, сотни. Говорим о том, что, во-первых, это комплекс провокационных действий, а во-вторых, наша позиция не претерпела никаких изменений. Она четко опирается и исходит из международного права, и, в частности, резолюции СБ ООН 1244. Наши подходы к этому хорошо известны. Излагали их на всех уровнях, говорили об этом нашим партнерам. Если надо будет, мы подготовим целый материал по поводу этих информационных провокаций. Честно говоря, когда видишь основную цель, которую преследуют эти силы, то частности уже не имеют никакого значения – ты понимаешь, для чего все это делается. Мы это понимаем, думаю, Вы – тоже.

Вопрос: В ноябре с.г. СБ ООН должен провести голосование по вопросу о продлении миссии EUFOR в Боснии и Герцеговине. Как Россия относится к целесообразности дальнейшего продолжения работы этой миссии и выступит ли она за ее продление?

Ответ: В принципе нет возражений против продления мандата Евросил в Боснии и Герцеговине. Вместе с тем не можем согласиться с попытками ряда западных партнеров по СБ ООН насытить проект соответствующей резолюции Совета Безопасности политической повесткой, не имеющей отношения к данному сугубо специальному вопросу. Работа над документом продолжается на площадке СБ ООН в Нью-Йорке.

Вопрос: В пресс-релизе, распространенном пресс-службой Президента России по итогам телефонного разговора Президента Российской Федерации В.В.Путина с Премьер-министром Великобритании Б.Джонсоном, говорится, что «выражено обоюдное мнение, что следовало бы наладить взаимодействие Москвы и Лондона по ряду направлений». О каких направлениях идет речь? Что уже налаживается?

Ответ: В ходе телефонной беседы 25 октября с.г. главы государств выразили удовлетворение прогрессом в развитии двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Хотя мы давали немало материалов, могу с цифрами и фактами раскрыть, о чем идет речь.

В 2020 г. продолжился рост российско-британского товарооборота. По сравнению с 2019 г. его показатели увеличились на 53,6% и составили 26,5 млрд долл. США. Рост значительный.

Около 3,5 тысяч британских компаний вовлечены в хозяйственные связи с Россией. При этом около 600 из них имеют физическое присутствие в нашей стране.

На 1 января с.г. объем накопленных британских прямых инвестиций в российскую экономику составил 32,8 млрд долл. США.

Успешно реализуется ряд совместных проектов. В мае с.г. в г.Торжке Тверской области прошла церемония начала работ по расширению завода «Шелл» по производству смазочных материалов. В июне с.г. в ходе Петербургского международного экономического форума «Газпромнефть» и «Шелл» заключили меморандум о сотрудничестве в области разведки и добычи углеводородов, технологическом взаимодействии и сокращении углеродного следа. Была подтверждена обоюдная заинтересованность в реализации проектов по добыче в Западной Сибири. Успешно функционируют заводы компании «AstraZeneca» в Калужской области и «GlaxoSmithKline» в Новой Москве. Предприятие «ЗиО-Подольск», входящее в ГК «Росатом», начало поставки оборудования по переработке отходов на британское предприятие «Riverside».

В октябре с.г. в Москве под эгидой Российско-британской торговой палаты и при поддержке ТПП России был с успехом проведен ежегодный Российско-британский инвестиционный форум «RussiaTALK».

В рамках сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере в 2019- 2020 гг. в наших странах проходили мероприятия перекрестного Года музыки. Прорабатывается идея проведения в 2022-2023 гг. перекрестного Года знаний.

При спонсорстве компаний «Роснефть» и «BP» реализован проект создания российско-британского Фестивального оркестра Бриттена-Шостаковича.

В октябре-ноябре с.г. в городах России проводится «22-й кинофестиваль Новое британское кино».

Планомерно развивается сотрудничество между российскими и британскими учреждениями высшего образования. На январь 2022 г. запланировано проведение в МГУ им. М.В.Ломоносова Второго форума ректоров университетов России и Великобритании.

В ходе прошедшей беседы Премьер-министр Великобритании Б.Джонсон обратился к Президенту Российской Федерации В.В.Путину с предложением наладить регулярный двусторонний диалог по международным вопросам, по которым позиции сторон близки или совпадают. В частности, подробно была рассмотрена ситуация в Афганистане и вокруг СВПД.

Последовательно и неоднократно заявляли (правда, эти заявления тонут в тех, что мы вынуждены делать, защищаясь, дезавуируя агрессивные британские нападки), что Россия готова к налаживанию отношений ровно настолько, насколько к этому готова британская сторона. Основы для этого очевидны – взаимное уважение, взаимная выгода, правовая основа, равноправие и взаимоуважение.