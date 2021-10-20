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28.10.2119:22

О встрече заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации С.А.Рябкова с делегацией руководства Пагуошского движения учёных

2198-28-10-2021

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

28 октября заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации С.А.Рябков провёл встречу с делегацией руководства Пагуошского движения учёных, прибывшей в Москву для участия в международной конференции «Контроль над вооружениями сегодня: окна возможностей» и форуме европейских Пагуошских комитетов.

Состоялся углубленный заинтересованный обмен мнениями по широкому кругу вопросов стратегической стабильности и контроля над вооружениями.

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