О встрече заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации С.А.Рябкова с делегацией руководства Пагуошского движения учёных

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

28 октября заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации С.А.Рябков провёл встречу с делегацией руководства Пагуошского движения учёных, прибывшей в Москву для участия в международной конференции «Контроль над вооружениями сегодня: окна возможностей» и форуме европейских Пагуошских комитетов.

Состоялся углубленный заинтересованный обмен мнениями по широкому кругу вопросов стратегической стабильности и контроля над вооружениями.