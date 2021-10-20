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28.10.2113:47

О встрече заместителя Министра иностранных дел России С.А.Рябкова с назначенным Послом Панамы в России Р.Э.Бэрроу Ноадом

2197-28-10-2021

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

28 октября заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации С.А.Рябков встретился с назначенным Послом Республики Панама в Российской Федерации Р.Э.Бэрроу Ноадом, который вручил копии верительных грамот.

В ходе состоявшейся беседы намечены пути активизации российско- панамских отношений в различных сферах, выражена заинтересованность в наращивании взаимодействия в ООН и других международных форумах.

 

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