О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом Алжира в Москве М.Ш.Куртой

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

28 октября специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Алжира в Москве Мохамеда Шерифа Курту по случаю завершения его миссии в Российской Федерации.

В ходе беседы был подтвержден обоюдный настрой Москвы и Алжира на дальнейшее развитие всего комплекса традиционно дружественных отношений между двумя странами в соответствии с Декларацией о стратегическом партнерстве от 2001 г. Выражено удовлетворение устойчивым конструктивным политическим диалогом по ключевым вопросам международной и региональной повестки дня, а также состоянием сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической, культурной и иных сферах.

М.Ш.Курте был вручен нагрудный знак «За взаимодействие» Министерства иностранных дел Российской Федерации, которым он награжден за значительный личный вклад в развитие отношений между Россией и Алжиром.

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