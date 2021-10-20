Выступление Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова на церемонии закрытия российско-южнокорейского Года взаимных обменов, Москва, 27 октября 2021 года

Уважаемый господин Министр,

Дамы и господа,

Коллеги, друзья,

Рад приветствовать вас на церемонии закрытия Года взаимных обменов между Российской Федерацией и Республикой Корея – масштабного проекта, приуроченного к 30-летнему юбилею дипломатических отношений между нашими странами.

За три десятилетия – это небольшой по историческим меркам срок – совместными усилиями удалось практически «с нуля» выстроить прочную и разветвленную систему двустороннего взаимодействия. Развитие российско-корейских отношений на сегодня можно с уверенностью охарактеризовать как динамичное и поступательное.

Между Москвой и Сеулом поддерживается регулярный политический диалог, в том числе на высшем уровне. Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, стараемся использовать любую возможность для обсуждения актуальных вопросов двусторонней повестки дня и обмена мнениями по ключевым региональным и международным проблемам.

Сегодня провели плодотворные переговоры с Министром иностранных дел Республики Корея Чон Ый Ёном, уже вторые за текущий год. Договорились продолжать работу по расширению и углублению российско-корейской кооперации, подтвердили взаимопонимание по целому ряду региональных и мировых проблем, представляющих взаимный интерес.

Активно осуществляется торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество. Особо отмечу запуск в последние годы многочисленных совместных проектов в российских регионах Сибири и Дальнего Востока, а также в Арктике. Приоритетное внимание уделяем реализации предложенной Президентом Мун Чжэ Ином концепции «Девяти мостов». Она предусматривает продвижение практического взаимодействия в таких областях, как энергетика, транспорт, судостроение, сельское хозяйство, образование и здравоохранение. Убежден, что дальнейшие последовательные усилия на этих направлениях позволят уже в обозримой перспективе выполнить намеченную нашими президентами цель – довести объем взаимного товарооборота до 30 млрд долларов в год.

Расширяется взаимодействие в гуманитарной сфере. Проведенные за последние годы гастроли творческих коллективов, выставки, фестивали и другие мероприятия выявили растущий интерес россиян и корейцев к изучению культуры, образа жизни друг друга, способствовали взаимопониманию и сближению наших народов.

Заметным событием стало состоявшаяся 2 октября в Сеуле официальная церемония открытия «Русских сезонов». В их рамках в Республике Корея запланирована серия представлений и концертов с участием ведущих российских мастеров искусств, которые, не сомневаюсь, вызовут большой интерес у корейской аудитории.

Сегодня мы завершаем один из самых крупных проектов в современной истории российско-корейских отношений. Обширная и разнообразная программа Года взаимных обменов успешно реализована: проведено более 200 мероприятий как в дистанционном, так и в очном формате.

Если говорить о торгово-экономическом сегменте завершающегося Года, то хотел бы выделить бизнес-диалог «Россия-Республика Корея: дальнейшие шаги для успешного двустороннего сотрудничества», а также встречи по линии деловых кругов «на полях» шестого Восточного экономического форума, который состоялся в прошлом месяце во Владивостоке.

В гуманитарной сфере весьма содержательной была организованная Фондом поддержки публичной дипломатии им. А.М.Горчакова и Корейско-Российским обществом культуры и искусства конференция «30 лет российско-корейских контактов в сфере культуры и искусства: результаты и картина будущего». Отмечу также десятую Олимпиаду по русскому языку среди студентов корейских вузов, международные книжные ярмарки в Москве и Сеуле, разнообразные мастер-классы и конкурсы.

Реализация программы Года способствовала интенсификации научно-образовательных обменов по линии ведущих вузов и аналитических центров двух стран. В этом контексте успешно проведены научно-практические конференции с участием известных экспертов и России, и Республики Корея.

Отрадно, что в подготовке и проведении мероприятий Года взаимных обменов под девизом «Дружить.Доверять. Действовать» приняли деятельное участие не только соответствующие министерства и ведомства, но и представители академических кругов, общественных организаций и бизнес-сообщества, и, что важно, молодежь обеих стран.

Впечатляет и география проекта, охватывающая многие регионы России и РК. В частности, в сентябре 2020 г. состоялось открытие Парка дружбы между Российской Федерацией и Республикой Корея в Тюмени.

В ноябре этого года в Ульсане планируется провести очередной, уже третий Российско-Корейский Форум межрегионального сотрудничества.

Можно с полной уверенностью утверждать, что магистральная задача Года – укрепление дружбы и взаимопонимания между нашими народами – успешно выполнена.

В заключение хотел бы еще раз поблагодарить всех, кто принял участие в проведении этого важнейшего мероприятия и пожелать всего наилучшего.