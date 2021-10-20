О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с бывшим заместителем Министра иностранных дел Ливии X.Каимом

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

27 октября специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял бывшего заместителя Министра иностранных дел Ливии Халеда Каима.

В ходе беседы состоялся углубленный обмен мнениями о развитии ситуации в Ливии с акцентом на проблематику комплексного урегулирования многолетнего кризиса в этой стране в соответствии с резолюциями 2510 и 2570 Совета Безопасности ООН.