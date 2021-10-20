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О телефонном разговоре спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова со специальным посланником США по Африканскому Рогу Дж.Фельтманом
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
27 октября по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор специального представителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации М.Л.Богданова со специальным посланником США по Африканскому Рогу Джеффри Фельтманом.
В ходе беседы обсуждалось последнее развитие событий в Республике Судан. С российской стороны была подчеркнута необходимость скорейшей стабилизации обстановки, урегулирования существующих межсуданских противоречий путем инклюзивного диалога с участием всех политических сил в интересах достижения национального согласия и решения неотложных социально-экономических проблем Судана. При этом акцентировалась недопустимость внешнего вмешательства во внутренние дела этой страны. Подтверждена также готовность Российской Федерации и впредь оказывать всестороннее содействие дружественному суданскому народу.