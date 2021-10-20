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О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с директором Департамента политического планирования МИД Саудовской Аравии Р.Кримли
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
27 октября специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял директора Департамента политического планирования МИД Королевства Саудовская Аравия Раида Кримли.
В ходе состоявшегося углубленного обмена мнениями с участием руководства ряда департаментов МИД России особое внимание было уделено обсуждению путей политического урегулирования сохраняющихся конфликтов и кризисов в Сирии, Ираке, Йемене, Ливии, а также в Афганистане. Отмечена важность создания в зоне Персидского залива надежной системы коллективной безопасности и устойчивого развития, базирующейся на принципах взаимного уважения и добрососедства.
Затрагивались также приоритетные вопросы дальнейшего укрепления многоплановых российско-саудовских связей с акцентом на реализацию ранее достигнутых между двумя странами договоренностей на высшем уровне.
Выражен общий настрой на продолжение плотной внешнеполитической координации между Москвой и Эр-Риядом по международным и региональным проблемам, представляющим взаимный интерес.