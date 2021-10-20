Ответ официального представителя МИД России М.В.Захаровой на вопрос СМИ в связи с решением Апелляционного суда Амстердама в отношении экспонатов выставки «Крым: золото и секреты Черного моря»

Вопрос: Как Вы можете прокомментировать принятое 26 октября решение Апелляционного суда Амстердама передать Украине художественные ценности из четырех крымских музеев, которые в 2014 г. были вывезены в Нидерланды для выставки в музее Алларда Пирсона?

Ответ: До последнего надеялись, что хотя бы сфера культуры останется вне политики. Однако с участием Украины в споре в качестве третьей стороны и музейные обмены стали ареной политического противостояния.

Руководствуясь исключительно политическими мотивами, голландские судьи полностью проигнорировали тот неоспоримый факт, что «скифское золото» является культурно-историческим наследием народов Крымского полуострова, на котором были обнаружены данные артефакты и который никогда не покидали.

Вердикт Апелляционного суда Амстердама создает крайне опасный прецедент, который подрывает доверие между музейными сообществами разных стран и ставит под вопрос дальнейшие перспективы межмузейного сотрудничества, в т.ч. между Россией и Нидерландами.

Прискорбно.