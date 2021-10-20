Выступление и ответы на вопросы СМИ Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе совместной пресс-конференции с Министром иностранных дел Республики Корея Чон Ый Ёном по итогам переговоров, Москва, 27 октября 2021 года

Уважаемые дамы и господа,

Провели с моим коллегой, г-ном Чон Ый Ёном содержательные, подробные переговоры по нашим двусторонним делам, но и по региональным и международным вопросам.

Республика Корея – один из наших наиболее значимых партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Позитивно оцениваем развитие двустороннего взаимодействия. Наша сегодняшняя встреча – уже вторая за год. В марте с.г. имел удовольствие посетить Сеул с визитом, где мы также открыли Год взаимных обменов между Российской Федерацией и Республикой Корея, который приурочен к 30-летию наших дипломатических отношений. Сегодня вечером по завершении наших переговоров будем принимать участие в церемонии закрытия этого Года в здании Малого театра.

Подробно говорили о торгово-экономическом сотрудничестве. Оно успешно развивается, восстанавливает динамику после известного спада, вызванного коронавирусной инфекцией. В январе-августе с.г. товарооборот увеличился более, чем на 55 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил почти 20 млрд долл. У нас высокая оценка инвестиционной активности корейского бизнеса на российском Дальнем Востоке. Приветствовали и интенсификацию двустороннего сотрудничества в Арктике.

Министр Чон Ый Ён, выразив удовлетворение активностью корейского бизнеса в нашей стране, также выразил пожелание, чтобы и российский бизнес активнее осваивал рынок Республики Корея.

Договорились продолжать усилия по реализации предложенной Президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином концепции «Девяти мостов» - это сотрудничество в целом ряде областей, включая энергетику, транспорт, судостроение, сельское хозяйство, образование и здравоохранение.

Большое внимание уделили перспективам углубления нашего взаимодействия в борьбе с COVID-19 в рамках двусторонних наших договоренностей, а также в контексте многосторонних инициатив, продвигаемых нашими странами: Корея в отношении Северо-Восточной Азии, а Россия в рамках Восточноазиатских саммитов.

Подробно обсудили, как мы это всегда делаем, ситуацию на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии. Убеждены в безальтернативности политико-дипломатического решения всех проблем региона. Подчеркнули необходимость возобновления переговорного процесса между всеми вовлеченными сторонами. Важно понимать, что поиск взаимоприемлемого и долгосрочного варианта урегулирования должен охватывать весь комплекс проблем Корейского полуострова. Отметили особую важность отказа всех заинтересованных сторон от действий, которые могут стать причиной роста напряженности.

Говорили и о перспективах российско-корейского сотрудничества в рамках ООН (контакты там весьма тесные, доверительные), а также в рамках «Группы двадцати» и других многосторонних механизмов.

Обсудили ситуацию в регионе, который и мы, и наши корейские партнеры по-прежнему называем Азиатско-Тихоокеанским регионом. У нас целый ряд совпадающих вопросов, которые связаны с продвигаемой нашими западными коллегами концепцией Индо-Тихоокеанских стратегий.

Мне очень приятно принимать моего коллегу из Республики Корея, г-на Министра и его делегацию. Искренне признателен за то, что Вы приняли наше приглашение и приехали на церемонию закрытия перекрестного Года.

Продолжение следует…