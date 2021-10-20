Комментарий официального представителя МИД России М.В.Захаровой в связи с вводом в строй после реконструкции военного аэродрома Лиелварде в Латвии

На юго-востоке Латвии закончилась реконструкция военного аэродрома в Лиелварде. По сообщениям СМИ, эта авиабаза оснащена современным аэронавигационным оборудованием и способна принимать самолеты последнего поколения в любое время суток независимо от погодных условий.

Налицо новые шаги Североатлантического альянса по усилению своего военного присутствия в непосредственной близости от границ Российской Федерации. В этой связи заявления генерального секретаря НАТО Й.Столтенберга о том, что подобные действия якобы носят «оборонительный характер», являются по меньшей мере неискренними. Тем более что министр обороны США Л.Остин, на днях посетивший штаб-квартиру альянса в Брюсселе, и не скрывал, что одним из приоритетных направлений работы блока является «сдерживание России».

По нашему убеждению, наращивание потенциала НАТО в Прибалтике способно привести к дестабилизации военно-политической ситуации в Балтийском регионе. Наши же предложения по деэскалации остаются в силе.