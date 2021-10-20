Вступительное слово Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе переговоров с Министром иностранных дел Республики Корея Чон Ый Ёном, Москва, 27 октября 2021 года

Уважаемый г-н Министр,

Добро пожаловать в Москву. Рад новой встрече с Вами. В марте с.г. провели насыщенные переговоры в Сеуле, открыли Год взаимных обменов, посвященный тридцатой годовщине установления дипломатических отношений.

Сегодня имею удовольствие ответить Вам взаимностью – традиционным российским гостеприимством в столице Российской Федерации. После переговоров мы будем присутствовать на церемонии закрытия перекрестного года – крупного межгосударственного проекта.

Укрепление связей с Республикой Корея является одним из наших главных приоритетов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Высоко ценим встречный настрой корейских соседей на развитие тесных партнерских отношений с Российской Федерацией.

У нас насыщенная двусторонняя повестка дня. Пройдемся по всем вопросам, требующим внимания, в соответствии с договоренностями Президента Российской Федерации В.В.Путина и Президента Республики Корея Мун Чжэ Ина.

Обменяемся мнениями по ключевым международным проблемам, прежде всего по ситуации на Корейском полуострове.

Рад Вас видеть.