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27.10.2112:05
О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом Египта в Москве И.Насром
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
27 октября специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял завершающего свою миссию Посла Арабской Республики Египет в Москве Ихаба Насра.
В ходе беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным аспектам развития обстановки на Ближнем Востоке и Севере Африки с упором на ситуацию в Судане и Ливии.
Был также затронут ряд вопросов дальнейшего укрепления многопланового российско-египетского взаимовыгодного сотрудничества.