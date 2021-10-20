О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом Египта в Москве И.Насром

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

27 октября специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял завершающего свою миссию Посла Арабской Республики Египет в Москве Ихаба Насра.

В ходе беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным аспектам развития обстановки на Ближнем Востоке и Севере Африки с упором на ситуацию в Судане и Ливии.

Был также затронут ряд вопросов дальнейшего укрепления многопланового российско-египетского взаимовыгодного сотрудничества.