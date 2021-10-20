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27.10.2112:05

О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом Египта в Москве И.Насром

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СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

27 октября специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял завершающего свою миссию Посла Арабской Республики Египет в Москве Ихаба Насра.

В ходе беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным аспектам развития обстановки на Ближнем Востоке и Севере  Африки с упором на ситуацию в Судане и Ливии.

Был также затронут ряд вопросов дальнейшего укрепления многопланового российско-египетского взаимовыгодного сотрудничества.

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