Комментарий официального представителя МИД России М.В.Захаровой в связи с американскими обвинениями против АО «Совфрахт» и ее сотрудников

В очередной раз хотели бы выразить крайнюю озабоченность по поводу оказываемого с 2016 г. санкционного давления Вашингтона на российскую компанию «Совфрахт» за якобы имевшие место «незаконные» поставки в Сирию авиационного топлива. Как известно, власти США заморозили многомиллионные банковские переводы указанной структуры, а пятеро ее сотрудников – А.А.Коньков, И.А.Логинов, И.Б.Окороков, К.А.Степаньян и Л.В.Шмелькова – с 2018 г. преследуются в рамках инициированного прокуратурой по округу Колумбия уголовного дела.

Неоднократно подчеркивали, что деятельность АО «Совфрахт» осуществляется на основании официально заключенных контрактов и в строгом соответствии с российским законодательством. Авиационное топливо, доставку которого обеспечивала компания, не реэкспортировалось, не перепродавалось и не передавалось третьей стороне. Оно использовалось в борьбе с террористическими группировками, а также для ликвидации последствий региональных чрезвычайных ситуаций.

Подобные действия американской стороны – не что иное, как идущая вразрез с нормами международного права неуклюжая попытка оказать давление на Россию, а также посягательство на права и свободы российских граждан. Продолжаем исходить из того, что активно используемая Вашингтоном практика односторонних принудительных мер и преследования наших граждан неприемлема и незаконна по своей сути. Отвергаем любые стремления США добиваться экстрадиции наших граждан посредством экстерриториального применения норм собственного национального законодательства. Это наша непоколебимая позиция и мы будем ее твердо отстаивать.