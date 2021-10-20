Выступление Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова на встрече в формате стран-соседей Афганистана (Россия, Китай, Иран, Пакистан, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан), Тегеран, 27 октября 2021 года

Уважаемые коллеги,

Рад вас приветствовать.

Прежде всего, хотел бы поблагодарить за то, что все представленные здесь страны приняли активное участие в недавнем заседании Московского формата консультаций по Афганистану – эксклюзивной и безальтернативной по своему охвату и продуктивности площадке.

В последнее время фиксируем активизацию деятельности различных региональных и международных форумов по Афганистану. Важно, чтобы они не дублировали, а органично дополняли работу друг друга. Убежден, что сегодняшняя дискуссия внесет весомый вклад в наши совместные усилия по решению многочисленных проблем афганского народа. Будет содействовать поддержанию стабильности и безопасности в регионе и за его пределами.

Сегодня Афганистан – страна, которой фактически приходится начинать все с нуля, выстраиваться с руин – в прямом и переносном смысле этого слова. Это закономерный плачевный итог двух десятилетий навязывания американо-натовской модели государственного строительства. Упорное желание западников перекроить Афганистан по своим лекалам привело к печальным последствиям: внутренней вражде и кровопролитию, поляризации общества, социально-экономическому коллапсу, гуманитарной катастрофе. Способствовало разгулу международных террористических группировок, неслыханному по объемам производству наркотиков и коррупции. Хотя кого в США или других западных столицах это волнует? Афганистан, находящийся в тысячах километров, всегда был для них лишь удобным инструментом для реализации узкокорыстных геополитических задач.

Теперь у власти в Кабуле – новая администрация. Такова объективная действительность. Перед страной открывается реальная, хотя и труднодостижимая возможность вернуться на международную арену в качестве ответственного и мирного государства.

Вызывают уважение обозначенные новыми властями Афганистана цели стабилизировать военно-политическую обстановку, включить во временное правительство представителей национальных меньшинств и политических сил, провести впоследствии всеобщие выборы. Отмечаем усилия по возобновлению деятельности органов государственного управления, созданию регулярной армии, обеспечению безопасности иностранных дипломатических миссий.

Россия не склонна навязывать кому-либо свои советы или рекомендации. Тем более что история сама подсказывает эффективные рецепты решения проблем. Жизненно необходим максимально полный учет интересов всех основных этнополитических сил страны. Именно поэтому мы твердо и последовательно поддерживаем создание подлинно инклюзивного афганского правительства. Граждане должны знать, что их права и законные чаяния не на словах, а на деле реализуются и будут защищены буквой закона – разумеется, при уважении и учете местных традиций и обычаев.

Очевидно, что без решительной борьбы с производством и контрабандой наркотиков, с международными террористическими группировками, окопавшимися на территории Афганистана и манипулируемыми извне, вряд ли получится выстроить нормальную внешнюю политику – особенно со странами-соседями, которые в первую очередь находятся под прицелом этих деструктивных сил.

Со своей стороны планируем использовать весь имеющийся в нашем распоряжении международный и региональный инструментарий – ресурсы ООН, ШОС, ОДКБ, других многосторонних структур. С удовлетворением констатируем близость позиций участников саммитов, которые состоялись недавно в Душанбе. Удовлетворены итогами специальной совместной встречи членов ОДКБ и ШОС.

Сейчас на повестке дня – задачи купирования и контроля миграционных потоков из Афганистана, поскольку под видом беженцев в сопредельные страны могут проникнуть и уже пытаются проникнуть террористические и преступные элементы. Достичь этой цели можно лишь путем создания нормальных условий жизни в самом Афганистане. В дальнейшем это станет важной предпосылкой для постепенного возращения афганцев на родину.

В очередной раз призываем стран-соседей Афганистана не допустить военного присутствия на своей территории сил США и НАТО, которые планируют переместиться туда после ухода с афганской земли.

Очевидно, что формирование системы национального образования, здравоохранения, в целом налаживание эффективной социально-экономической инфраструктуры Афганистана потребует огромных финансовых затрат. В этой связи хотел бы особо подчеркнуть: именно те, кто довел страну до нынешнего состояния, должны нести основную ответственность. Настало, видимо, время запустить мобилизационную работу по сбору ресурсов для финансовой, экономической и гуманитарной помощи афганцам.

Привычный для западников принцип проведения конференций ради конференций, надеюсь, уже в прошлом. Наступает пора конкретных дел на этом направлении. Убежден, что координирующую роль должна играть Организация Объединенных Наций. Именно к ООН с соответствующим призывом обратились участники заседания Московского формата консультаций по Афганистану 20 октября 2021 г.

Россия готова внести свою лепту в общие усилия. В ближайшее время планируем направить афганским партнерам партию гуманитарной помощи, состоящую из продовольствия, медикаментов и товаров первой необходимости.

В заключение хотел бы пожелать всем вам успешной работы.

Благодарю за внимание.