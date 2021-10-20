О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с главным редактором ливанского информагентства «Марайя» Ф.Будия

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

26 октября специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял главного редактора ливанского информагентства «Марайя» Фади Будия по его просьбе.

В ходе беседы состоялся углубленный обмен мнениями о развитии ситуации на Ближнем Востоке с акцентом на положение в Ливане. С российской стороны была подтверждена приверженность суверенитету, независимости и территориальной целостности дружественной Ливанской Республики, нацеленность на дальнейшее укрепление многоплановых связей с этой страной.