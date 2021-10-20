О встрече заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации С.А.Рябкова с заместителем Генерального директора МИД Израиля Й.Заркой

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

26 октября заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации С.А.Рябков встретился с заместителем Генерального директора МИД Израиля Й.Заркой.

Состоялся обстоятельный и углубленный обмен мнениями по ряду вопросов в сфере контроля над вооружениями и нераспространения ОМУ, а также региональной безопасности. Стороны подтвердили заинтересованность в продолжении диалога по данной тематике.