О беседе Министра иностранных дел России С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Норвегии А.Хюитфельдт

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

В рамках участия Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в 18-й министерской встрече Совета Баренцева/Евроарктического региона 25 октября в Тромсё проведены переговоры с Министром иностранных дел Королевства Норвегия А.Хюитфельдт.

Обсуждены актуальные вопросы российско-норвежских отношений, перспективы нормализации политдиалога, пути наращивания торгово-экономического сотрудничества. Сверены подходы к проблемам российской хозяйственной и научной деятельности на архипелаге Шпицберген. Затронуты также позиции по ряду ключевых вопросов международного сотрудничества, в т.ч. с учетом работы Осло в Совете Безопасности ООН в качестве непостоянного члена в 2021-2022 гг.

26 октября в Осло состоялась краткая встреча С.В.Лаврова с Премьер-министром Королевства Норвегия Й.Стёре, в ходе которой были даны оценки состояния дел в двусторонних отношениях, а также рассмотрены актуальные международные проблемы, прежде всего, в контексте взаимодействия двух стран в Совете Безопасности ООН.