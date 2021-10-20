О предстоящем визите Министра иностранных дел Республики Корея Чон Ый Ёна в Российскую Федерацию

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

27 октября состоится рабочий визит Министра иностранных дел Республики Корея Чон Ый Ёна в Российскую Федерацию. Запланированы его переговоры с Министром иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавровым.

Главы внешнеполитических ведомств обсудят ключевые вопросы двусторонних отношений, включая активизацию политического взаимодействия на различных уровнях по мере нормализации эпидемиологической ситуации.

Будет рассмотрена тематика торгово-экономического сотрудничества, в том числе в контексте реализации предложенной Президентом Мун Чжэ Ином на третьем Восточном экономическом форуме в 2017 г. концепции «Девяти мостов», охватывающей кооперацию в таких областях, как энергетика, транспорт, судостроение, сельское хозяйство, образование и здравоохранение. Особое внимание будет уделено продвижению совместных инвестиционных проектов в Сибири, на Дальнем Востоке и в Арктике.

Одной из главных тем на предстоящих переговорах станут также совместные усилия по борьбе с новой коронавирусной инфекцией и обеспечению санитарно-эпидемической безопасности.

Предполагается провести обстоятельный обмен мнениями о развитии ситуации на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии в целом. Российская Федерация и Республика Корея привержены схожим подходам к решению всего комплекса проблем субрегиона, выступают за их политико- дипломатическое урегулирование, поддерживают идею скорейшего возобновления переговорного процесса между всеми вовлеченными сторонами. Будут затронуты также другие вопросы международной и региональной повестки дня, касающиеся, в частности, российско-корейского взаимодействия в ООН и других многосторонних организациях. В ходе визита состоится церемония закрытия Года взаимных обменов, приуроченного к 30-летию установления дипломатических отношений между Россией и РК (30 сентября 2020 г.) и продленного по решению лидеров двух стран до конца 2021 г.