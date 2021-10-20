Приветственное послание Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова организаторам и участникам XII Ялтинской международной конференции «Особенности современных интеграционных процессов на постсоветском пространстве»

Сердечно приветствую организаторов и участников XII Ялтинской международной конференции.

За свою более чем десятилетнюю историю форум утвердился в качестве востребованной дискуссионной площадки, собирающей авторитетных представителей общественно-политических и экспертно-академических кругов, а также средств массовой информации из России и ряда зарубежных стран. Ваша работа, направленная на всестороннее осмысление сложных международных процессов, заслуживает поддержки.

С удовлетворением констатирую, что повестка нынешней встречи традиционно насыщена. Предстоит обсудить широкий спектр актуальных проблем современности, оказывающих влияние на ситуацию на постсоветском пространстве – от обеспечения международной информационной безопасности до обстановки вокруг Афганистана.

В фокусе вашего внимания такие важные исторические даты, как 80-летие начала Великой Отечественной войны и 30-летие распада СССР и создания СНГ. Деполитизированное обсуждение страниц прошлого служит надежной страховкой от возникновения разночтений в понимании общей истории.

Убежден, что конференция пройдет, как обычно, в товарищеском ключе, позволит ее участникам наладить взаимополезные контакты. И, разумеется, по достоинству оценить всю красоту и гостеприимство российского Крыма.

Желаю вам плодотворных дискуссий и всего самого доброго.

С.ЛАВРОВ