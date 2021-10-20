Ответ официального представителя МИД России М.В.Захаровой на вопрос СМИ об агрессивной антироссийской риторике на Украине

Вопрос: Как Вы могли бы прокомментировать агрессивные антироссийские высказывания, звучащие из Киева?

Ответ: Среди украинских политиков и чиновников давно вошли в моду антироссийские высказывания по самым разным сюжетам, иногда комичным. Так, недавно Россию обвинили в том, что украинские граждане недостаточно активно вакцинируются от коронавируса. Комментарии здесь излишни.

Однако другие заявления не могут не вызывать беспокойство. Речь идет об агрессивных высказываниях в СМИ с угрозами нанесения ракетного удара по России и начала полномасштабных боевых действий. Сомневаемся, что украинские представители осмелятся повторить эти угрозы на площадках ООН или ОБСЕ, призванных защищать принцип неприменения силы или угрозы силой в международных отношениях.

Причины поведения украинских политиков понятны. Будучи не в состоянии выполнить обещания по подъему экономики, повышению уровня жизни, прекращению языковой и этнической дискриминации и мирному урегулированию конфликта в Донбассе, киевские власти пытаются переключить внимание своих граждан на другие темы, в частности, на Россию. Эта тактика не нова, так делают многие страны Западной Европы и Северной Америки.

Кроме того, нагнетание антироссийской истерии выгодно странам НАТО, которые, прикрываясь несуществующей российской угрозой, ведут активное военное освоение Украины. По различным оценкам, на территории этой страны уже насчитывается порядка десяти мест дислокации натовских военнослужащих. В Очакове и Ильичевске строятся два военных центра, которые смогут принимать стратегические бомбардировщики стран альянса. Таким образом, осуществляется последовательная милитаризация Украины и продвижение военной инфраструктуры альянса к российским границам, что не способствует ни стабильности на Украине, ни мирному урегулированию конфликта в Донбассе.

В этой связи вызывает вопросы поведение наших партнеров по «нормандскому формату» – Берлина и Парижа. В прошлом они заявляли о своем намерении содействовать разрешению внутриукраинского конфликта, однако теперь никак не реагируют на то, что Киев открыто саботирует Минские соглашения и последовательно заводит в тупик переговоры с Донецком и Луганском в Контактной группе. А теперь докатился до того, что стал в открытую угрожать России.

Призываем власти Германии и Франции, ратующие за проведение новых встреч «нормандского формата», оценить, насколько прямые угрозы украинских политиков в адрес России способствуют прогрессу на переговорах, а граждан Украины – задуматься о том, куда могут завести агрессивные милитаристские заявления киевских политиков.