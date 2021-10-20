О 18-й министерской сессии Совета Баренцева/Евроарктического региона

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

25-26 октября в г. Тромсё (Норвегия) Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров принял участие в 18-й министерской сессии Совета Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР).

В ходе встречи подведены итоги работы организации за период норвежского председательства в СБЕР в 2019-2021 гг. Отмечен прогресс в таких областях, как защита окружающей среды и борьба с изменением климата, сотрудничество в сфере здравоохранения и восстановление от последствий пандемии COVID-19, приграничные экономические и транспортные связи, обеспечение прав коренных народов, молодежные обмены.

По итогам сессии принята совместная Декларация, в которой отражены результаты работы по продвижению ключевых направлений сотрудничества в рамках СБЕР, определены задачи Совета на будущее.

Утвержден уставной документ Баренцева финансового механизма, запуск которого намечен на 2022 г. Новый инструмент позволит выделять стартовый капитал для поддержки малобюджетных трансграничных проектов регионального значения.

Кроме того, главы делегаций приняли обновленный План действий для Баренцева сотрудничества в связи с изменением климата на период 2021-2025 гг.

Руководство СБЕР на период 2021-2023 гг. перешло от Норвегии к Финляндии, в Баренцевом региональном совете – от шведской провинции Вестерботтен к Ненецкому автономному округу (НАО). Председательский отрезок НАО в этом Совете станет важным этапом подготовки к исполнению Россией руководящих функций в СБЕР в 2023-2025 гг.