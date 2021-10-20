О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с заместителями Гендиректора МИД Израиля Й.Заркой и Г.Кореном

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

26 октября специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял заместителя Гендиректора МИД Израиля по стратегическим вопросам Йехошуа Зарку и заместителя Гендиректора МИД Израиля по вопросам Евразии и Западных Балкан Гари Корена.

В контексте отмечаемого в этом году 30-летия восстановления дипломатических отношений между Россией и Израилем обсуждались перспективы дальнейшего укрепления двустороннего взаимодействия в различных областях, включая поддержание активного политического диалога.

Состоялся также обмен мнениями по ряду актуальных вопросов региональной повестки дня с акцентом на проблематику урегулирования в Сирии и вокруг нее.