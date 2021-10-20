Вступительное слово Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе церемонии вручения стипендии Баренцева региона в области культурного сотрудничества, Тромсё, 26 октября 2021 года

Сегодня в ходе министерской встречи, особенно на Молодежном «саммите», обсуждался вопрос: что нужно сделать, чтобы молодое поколение оставалось на Севере? Думаю, ответ на этот вопрос – такие стипендии. Будем рады другим инициативам в этом русле.

Ведущий церемонии, который называет себя «бюрократом», сказал интересную вещь – норвежское «президентство», не председательство. По крайней мере, у президентства нет гендерной принадлежности. Многие организации используют такой термин. Ничего страшного не случилось.

Для меня честь вручить стипендию Баренцева региона в области культурного сотрудничества директору Национального театра оперы и балета Республики Коми Д.Н.Степанову.