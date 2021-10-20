Заявление для СМИ Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова по итогам участия в Пленарном заседании 18-й министерской сессии Совета Баренцева/Евроарктического региона, Тромсё, 26 октября 2021 года

Уважаемые коллеги,

Хотел бы искренне поблагодарить норвежское руководство за все, что оно сделало на посту председателя Совета Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР). Кульминацией этой работы было сегодняшнее мероприятие, в ходе которого мы приняли ряд важных решений.

Была подписана совместная декларация, где изложены ключевые направления нашей дальнейшей работы в сферах экономики, транспорта, логистики, инфраструктуры, окружающей среды, климата, коренных малочисленных народов, молодежной политики, здравоохранения и образования.

Было реализовано решение, которое готовилось несколько лет, о создании Баренцева финансового механизма. Он предполагает финансирование проектов по линии рабочих групп СБЕР.

Принят План действий для Баренцева сотрудничества в связи с изменениями климата. Он распространяется на период с нынешнего до 2025 г. Цель – учитывать климатические аспекты во всей проектной деятельности СБЕР. Считаю это весьма важным.

Только что состоявшаяся встреча с Молодежным региональным советом была полезна. Она обеспечивает преемственность поколений, а главное – возможности для всех нас учесть в повестке дня финского председательства чаяния и пожелания, которые нам высказывают молодые люди.

Безусловно, важное событие – Баренцев региональный совет. Там тоже сменилось руководство. Председательство перешло от Вестерботтена к Ненецкому автономному округу, Губернатор Ю.В.Бездудный теперь будет возглавлять региональную структуру нашего Совета в 2022-2023 гг. Российское правительство рассматривает это как один из этапов подготовки к председательству в СБЕР, которое мы получим вслед за финляндскими соседями.

Считаю, что сессия была весьма полезна и еще раз доказала, что когда мы занимаемся практическими делами, то действительно можем достигать результатов. Нас не отвлекают идеологические расхождения и геополитические игры.

Еще раз спасибо Норвегии.