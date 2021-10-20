Выступление Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова на Молодежном «саммите» Баренцева региона, Тромсё, 26 октября 2021 года

Спасибо за приглашение. Считаю, что это полезная, заслуживающая всяческой поддержки инициатива – уделить специальное внимание проблемам молодёжи.

Вы вступаете во взрослую жизнь. В самом ближайшем будущем вы займете наши места. Это все прекрасно понимают.

Россия всегда выступала за то, что бы в Совете Баренцева-Евроарктического региона создавать молодежные структуры, которые будут нам помогать лучше понимать будущее. Считаю, что сегодня такая возможность материализуется. Искренне благодарю наших норвежских хозяев, Вестерботтен, его губернатора и Баренцев региональный молодежный совет.

Меня спросили, какова моя личная точка зрения. Если честно, она мало отличается от официальной. В официальных подходах всех стран нашего Совета доминирует понимание того, что нужно заниматься практическими делами, объединяющими всех нас, прежде всего, людей, живущих в нескольких километрах друг от друга, но разделенных государственными границами. А вопросы на Севере настолько сложные по причине климата, удаленности районов, что решать их можно только совместными усилиями. Это хороший пример, когда есть конкретные дела, которые необходимо решать, чтобы нормально жить. Никаких идеологий в голову не приходит. Никто не затевает никакой геополитической борьбы. Это пример добрососедства и взаимопомощи. Нужно поддерживать друг друга. Мне кажется, этот подход характерен не только для всех наших стран, но и для всех министров и других представителей в их личном качестве. Это наше общее убеждение – в этом наша сила.

Что еще важно: Совет Баренцева-Евроарктического региона объединяют национальный и муниципальный уровни. Регионы внутри каждой страны также между собой сотрудничают. Есть специальный механизм – Баренцев региональный совет. Это важнейшее преимущество, т.к. именно на местном уровне видны проблемы и потребности, в том числе женщин. Их обязательно нужно оставлять на Севере, чтобы мужчины не разбежались. Но работу необходимо создавать и для женщин, и для мужчин. Тем более сейчас, с развитием науки и образования, нет профессий, которые были бы под силу только мужчинам. В этом смысле потребности на местном уровне принципиально важны, чтобы национальные правительства имели правильные ориентиры, а мы их реализовывали через проектную деятельность в таких организациях, как этот Совет. Спасибо за поддержку российской инициативы создания финансового механизма. Она пока скромная, но, как у нас говорят, лиха беда начало. Был бы первый шаг.

Если говорить о том, как удерживать здесь людей, обеспечивать уважение традиций коренных народов Севера, важно иметь в виду, что Баренцев район – наиболее развитая часть Арктики с точки зрения науки, образования и бизнеса (в известном смысле). Потенциал есть. Как избежать утечки умов и заменить «brain drain» на «brain gain»? Специальных, фантастических рецептов нет. Нужно создавать условия для реализации творческого потенциала, будь то наука, образование, искусство или бизнес. Активно приветствую инициативу Норвегии и Финляндии по активизации сотрудничества в сфере образования и науки. Предложил бы привлекать Молодежный совет Баренцева региона к формированию направлений взаимодействия.

Ключевое значение имеет чувство идентичности, принадлежности к семье. Здесь роль коренных народов проявляется особенно ярко. Мы должны заниматься проблемами всех, кто тут живет, воспитывать у молодых людей ощущение малой, общей Родины Северных стран. Есть Баренцев совет, Арктический совет, где Россия сейчас председательствует. Сегодня с Министром иностранных дел Финляндии П.Хаависто говорили о том, чтобы гармонизировать повестки дня этих структур. Еще есть Совет государств Балтийского моря – тоже прилегающий регион, где проблемы перекликаются со стоящими на нашей повестке дня.

Подаю вам идею о создании единого молодежного органа для всех структур Северного сотрудничества. Выступаем за налаживание координации между ними. Вам формировать повестку дня, на которую правительства должны заблаговременно откликаться.