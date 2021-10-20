О встрече заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации О.В.Сыромолотова с Послом Арабской Республики Египет в Российской Федерации И.Насром

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

26 октября в Москве заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации О.В.Сыромолотов принял Посла Египта в России И.Насра по его просьбе.

В ходе беседы были затронуты отдельные аспекты международной антитеррористической повестки дня, а также вопросы двустороннего взаимодействия России и Египта в этой сфере.