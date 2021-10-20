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26.10.2113:24
О встрече заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации О.В.Сыромолотова с Послом Арабской Республики Египет в Российской Федерации И.Насром
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
26 октября в Москве заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации О.В.Сыромолотов принял Посла Египта в России И.Насра по его просьбе.
В ходе беседы были затронуты отдельные аспекты международной антитеррористической повестки дня, а также вопросы двустороннего взаимодействия России и Египта в этой сфере.