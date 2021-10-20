О беседе Министра иностранных дел России С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Финляндии П.Хаависто «на полях» министерской сессии Совета Баренцева/Евроарктического региона

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

26 октября «на полях» министерской сессии Совета Баренцева/Евроарктического региона в Тромсё (Норвегия) состоялась беседа министров иностранных дел России и Финляндии С.В.Лаврова и П.Хаависто.

Главы внешнеполитических ведомств обсудили актуальные вопросы российско-финляндских отношений добрососедства, включая график предстоящих политических контактов. Констатировано обоюдное удовлетворение сторон динамикой поступательного развития многопланового взаимовыгодного сотрудничества. В плане дальнейшего укрепления всего комплекса практического взаимодействия отмечена важность реализации договоренностей, достигнутых по итогам состоявшейся 14 октября с.г. в Хельсинки 16-й сессии Российско-Финляндской Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

С.В.Лавров и П.Хаависто обсудили сотрудничество России и Финляндии в региональных форматах на Севере Европы и в Арктике, в том числе с учетом совпадающих по времени (2021-2023 гг.) председательства Российской Федерации в Арктическом совете и председательства Финляндии в Совете Баренцева/Евроарктического региона.

Состоялся также обмен мнениями по актуальным международным темам, включая ситуацию в Сирии и на Украине. Подчеркнута безальтернативность выполнения минского «Комплекса мер» для урегулирования внутриукраинского конфликта, важность активных усилий ОБСЕ в этом процессе.