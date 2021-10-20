О телефонном разговоре заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации И.В.Моргулова с директором Департамента Азии и Океании МИД Японии Т.Фунакоси

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

26 октября состоялся телефонный разговор заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации И.В.Моргулова и директора Департамента Азии и Океании МИД Японии, главы японской делегации на шестисторонних переговорах по урегулированию ядерной проблемы Корейского полуострова Такэхиро Фунакоси.

Обсуждались перспективы развития ситуации на Корейском полуострове и возможные шаги всех вовлеченных в урегулирование государств в интересах дальнейшего продвижения политико- дипломатического процесса.