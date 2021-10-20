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26.10.2113:14

О телефонном разговоре заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации И.В.Моргулова с директором Департамента Азии и Океании МИД Японии Т.Фунакоси

2169-26-10-2021

 

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

26 октября состоялся телефонный разговор заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации И.В.Моргулова и директора Департамента Азии и Океании МИД Японии, главы японской делегации на шестисторонних переговорах по урегулированию ядерной проблемы Корейского полуострова Такэхиро Фунакоси.

Обсуждались перспективы развития ситуации на Корейском полуострове и возможные шаги всех вовлеченных в урегулирование государств в интересах дальнейшего продвижения политико- дипломатического процесса.

 

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