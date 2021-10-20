Выступление Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова на пленарном заседании 18-й министерской сессии Совета Баренцева/Евроарктического региона, Тромсё, Норвегия, 26 октября 2021 года

Благодарю Вас, госпожа Председатель,

Уважаемые коллеги,

Дамы и господа,

Хотел бы поблагодарить норвежских коллег, лично Министра иностранных дел, г-жу А.Хюитфельдт за радушный прием и организацию нынешней сессии. Востребованность «живого» общения трудно переоценить и, несмотря на то что Тромсё находится за полярным кругом, атмосфера здесь очень теплая.

Признателен норвежским друзьям за безупречную организацию мероприятий в рамках своего председательства, высокий интеллектуальный уровень состоявшихся дискуссий.

Для наших стран Баренцево сотрудничество остается своего рода связующей нитью и важным каналом диалога. Страны-участницы могут обсуждать ключевые для региона вопросы в деловом и конструктивном ключе, не подверженном колебаниям политической конъюнктуры.

Борьба с распространением коронавирусной инфекции придала новое измерение многосторонней кооперации в области здравоохранения. Социально-экономическое восстановление после пандемии – также наш общий приоритет. Ценим активную и полезную деятельность СБЕР по этим направлениям в период норвежского председательства.

Считаем своевременной инициативу Мурманской области по обсуждению совместных мер противодействия пандемии. Состоялись, как Вы знаете, четыре видеоконференции на тему «Баренцев регион против коронавируса» под председательством губернатора А.В.Чибиса.

Среди наиболее актуальных вызовов для региона – изменение климата. Приветствуем завершение работы над проектом обновленного Плана действий для Баренцева сотрудничества в этой области на период после 2020 года, который предполагает реализацию проектов с учетом климатических аспектов.

Налицо прогресс в ликвидации экологических «горячих точек» в Баренцевом регионе. Россия выступает за дальнейшее наращивание совместных усилий, к которым подключилось российское Бюро наилучших доступных технологий.

Отличительной чертой Баренцева процесса всегда был его предметный характер, нацеленность на конкретные дела. Отмечаем укрепление финансовой базы нашего взаимодействия в период председательства Норвегии в Совете. В следующем году планируется запустить Баренцев финансовый механизм. У истоков этой инициативы в свое время стояла наша страна. Новый инструмент позволит предоставлять стартовый капитал для осуществления и софинансирования общерегиональных проектов, прежде всего, по линии Баренцевых рабочих групп. Речь пока идет о совсем скромных суммах, однако считаем это важным шагом, который поможет приступить к воплощению в жизнь наших амбициозных планов.

Большое значение придаем развитию прямых контактов между жителями региона. С интересом ожидаю сегодняшней дискуссии с молодыми представителями Баренцева сотрудничества – ясно, что роль молодежи в формировании нашей общей повестки дня будет только возрастать.

Уделяем приоритетное внимание обеспечению прав коренных народов Севера. Отрадно, что получает развитие российская инициатива по созданию устойчивой платформы для диалога с автохтонными представителями в формате «саммитов» коренных народов Баренцева региона – в июне этого года состоялся уже третий такой «саммит».

К числу весомых достижений норвежского председательства относим повышение внутренней координации в рамках уникальной «двухэтажной структуры» Баренцева сотрудничества. Имею в виду гармонизацию усилий национальных и региональных рабочих групп со схожим мандатом. Подчеркну самостоятельную роль регионального сегмента. Многие инициативы по развитию Баренцева сотрудничества зарождаются именно на уровне административно-территориальных образований, где лучше всего чувствуются реальные потребности и интересы людей.

Особое место в этой двухуровневой конструкции занимает Баренцев региональный совет (БРС). Вчера эстафета руководства в Совете перешла от шведской губернии Вестерботтен к Ненецкому автономному округу. Уверен, что усилия ненецкого председательства будут направлены на углубление нашего общего сотрудничества. Рассматриваем председательство Ненецкого автономного округа в увязке с подготовкой к председательству России в СБЕР в 2023-2025 гг.

Для решения стоящих перед нами задач важна тесная координация в масштабах всего североевропейского региона, включая деятельность соответствующих межправительственных советов и партнерств. Как Вы знаете, это помимо нашего Совета «Арктический совет», «Совет государств Балтийского моря», «Совет министров северных стран», но и не забудем о партнерствах «Северного измерения». Выступаем за возобновление практики встреч всех этих северных форматов на политическом уровне.

Предлагаем подумать о крупномасштабных сквозных инициативах. Через два года Россия окажется, как я уже сказал, на «капитанском мостике» сразу двух региональных организаций – Совета Баренцева/Евроарктического региона и Совета государств Балтийского моря. Уже сейчас могу с уверенностью сказать, что в фокусе нашего внимания будет повышение значимости прикладной деятельности обоих советов, их ориентация на практические проекты в интересах социально-экономического развития и повышения качества жизни на нашем общем Севере, в том числе, чтобы отсюда женщины не уезжали, как сказала г-жа Министр. При этом намерены действовать в духе преемственности, поддерживать приоритетные направления работы всех упомянутых форматов.

Рассчитываю, что сегодняшняя сессия станет важным шагом на пути укрепления кооперации в европейской Арктике. Надеюсь, что Баренцево сотрудничество в ближайшие годы не только сохранит свою динамику, но и получит дальнейшее развитие в качестве важного фактора, содействующего сохранению в регионе зоны доверия, стабильности и добрососедства.

В заключение хотел бы пожелать успехов следующему председательству – Финляндии. Вновь выражаю признательность шведской провинции Вестерботтен за успешное руководство Баренцевым региональным советом. Уверен, что Ненецкий автономный округ достойно примет эстафету.

Спасибо за внимание.