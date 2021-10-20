О телефонном разговоре заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинина со спецпредставителем Президента Алжирской Народной Демократической Республики по западносахарскому урегулированию и странам Магриба А.Белани

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

25 октября заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинин провел телефонный разговор со спецпредставителем Президента АНДР по западносахарскому урегулированию (ЗСУ) и странам Магриба А.Белани.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по ситуации в сфере ЗСУ в свете обсуждения проекта резолюции СБ ООН об очередном продлении мандата Миссии ООН по проведению референдума в Западной Сахаре.

С.В.Вершинин подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшего нахождения политического решения этой застарелой проблемы на базе соответствующих резолюций ООН и ее Совета Безопасности. Стороны отметили контрпродуктивность шагов с целью предопределить окончательный статус Западной Сахары, подчеркнули необходимость продолжения скоординированных усилий мирового сообщества, направленных на разблокирование этого конфликта, что отвечает коренным интересам народов Магриба.

Высказана обоюдная поддержка деятельности недавно назначенного Личного посланника Генерального секретаря ООН по Западной Сахаре С. де Мистуры.

Выражен общий настрой на дальнейшее развитие дружественных российско-алжирских отношений, включая углубление внешнеполитической координации.