Ответы на вопросы СМИ Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова по итогам переговоров с Министром иностранных дел Королевства Норвегия А.Хюитфельдт, Тромсё, 25 октября 2021 года

Неофициальный перевод с английского

Вопрос: Добро пожаловать в Норвегию. У Вас состоялась первая встреча с Министром иностранных дел Норвегии А.Хюитфельдт. Какая тема на Ваш взгляд самая важная из тех, что вы обсудили? Каких изменений Вы ожидаете от нового правительства Норвегии?

С.В.Лавров: Обсудили наши взаимоотношения в целом. Они включают в себя много аспектов. С одной стороны, у нас общая история. Был рад и очень тронут вместе с Министром иностранных дел Норвегии принять участие в церемонии возложения венков к памятнику советским военнопленным, погибшим во Второй мировой войне. Я регулярно делаю это и в Киркенесе, чтобы отдать дань памяти Победе, в ходе которой Красная армия освободила Финнмарк в Северной Норвегии. Выражаю свою благодарность и признательность всем норвежским лидерам: и Его Величеству, и премьер-министру, и министрам и членам правительства Норвегии, которые всегда уделяют этой теме большое внимание.

Данное проявление взаимного уважения подчёркивает связь между нашими народами, которые живут рядом друг с другом, плотно взаимодействуют, благодаря подписанному несколько лет назад соглашению о введении безвизового режима в приграничной зоне. Это приносит экономическую, социальную и культурную пользу жителям, живущим по обе стороны границы. И все это будет обсуждаться завтра в ходе министерской встречи Cовета Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР).

С другой стороны, Норвегия является членом НАТО. Эту организацию нельзя назвать другом России. Страны-члены Альянса решили, что они не хотят поддерживать дружеские взаимоотношения, что они не хотят больше использовать Основополагающий акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между Российской Федерацией и Организацией североатлантического договора в качестве основы для взаимодействия. Они называют Россию, а теперь и Китай, эти две страны вместе, угрозой альянсу. НАТО находится в поиске своего будущего предназначения. Мой хороший друг Й.Столтенберг, который был замечательным премьер-министром Норвегии в свое время, сейчас говорит, что НАТО должна отвечать за безопасность всего мира, в том числе Индо-Тихоокеанского региона и Латинской Америки.

Безусловно у нас есть разногласия в подходах с нашими норвежскими соседями. Мы их честно и открыто обсудили. Сегодня затронули вопрос и о дальнейших переговорах по линии министерств обороны и министерств иностранных дел наших стран. Я пригласил г-жу Министра посетить Россию в любое удобное для нее время. У нас также есть каналы взаимодействия и по линии министерств по чрезвычайным ситуациям по вопросам спасательных операций в арктическом регионе. Такова жизнь.

Часть имеющихся между нами разногласий лежит в идеологической сфере. Кто «номер один», кто «правит миром» ̶ это всё слышим от наших натовских «друзей». Мы считаем, что необходимо сосредоточиться на реальной жизни. Натовское «воображение» разыгралось мыслями о сдерживании и подготовке к атаке на Россию. Министр обороны Германии А.Крамп-Карренбауэр заявила, что они должны быть готовы к тому, чтобы пригрозить России применением ядерного оружия. Это всё фантазии. Возможно, они доставляют ей и отдельным ее единомышленникам удовольствие.

Но я надеюсь и знаю, что норвежцы являются прагматичным народом. Хотим быть прагматичными и сосредоточиться на позитивных моментах.

Надеюсь, что Норвегия, будучи членом Североатлантического альянса будет действовать, полностью принимая во внимание важность взаимоотношений с Россией.

Вопрос: Норвегия и Россия являются ключевыми экспортёрами природного газа на европейском рынке. Рассматривает ли Москва и Осло возможность сотрудничества, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке газа и позаботиться о волатильности, свидетелями которой мы были в этом году?

Учитывая плачевную ситуацию взаимоотношений НАТО и России, рассматривает ли Россия и Норвегия более тесное сотрудничество по линии министерств обороны в ближайшем будущем?

С.В.Лавров: Считаю, что мы, будучи министрами иностранных дел, не должны обсуждать вопрос газа. Мы не занимаемся разработкой или продажей газа.

Относительно взаимоотношений России с НАТО, я бы не сказал, что ситуация сложилась катастрофическая. Чтобы быть катастрофической, надо иметь хоть какие-то отношения. У нас с НАТО нет никаких отношений. Но мы взаимодействуем с Норвегией в том числе и по вопросам безопасности, о чем я уже говорил. И мы хотим поднять их на более высокий уровень в том числе и на уровне министров обороны в дополнение к существующим регулярным контактам по вопросам безопасности.

Вопрос: Рассматриваете ли Вы возможность расширения двусторонних контактов по линии министерств обороны?

С.В.Лавров: Только что ответил на этот вопрос. У нас есть контакты между министерствами обороны, и мы бы хотели поднять их на более высокий уровень.