Вступительное слово Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе переговоров с Министром иностранных дел Королевства Норвегия А.Хюитфельдт, Тромсё, 25 октября 2021 года

Уважаемая г-жа Министр,

Спасибо за гостеприимство, за встречу, которую Вы организовали по прибытии нашей делегации в Тромсё. Как Вы упомянули, мы сразу поехали к мемориалу в память бойцов Красной армии, которые погибли в концлагере на территории Норвегии во время фашистской оккупации. Искренне выражаю признательность Вам, как делал это в контактах со всеми моими норвежскими друзьями, за то, как бережно норвежский народ, правительство хранят память о подвиге, когда Красная армия освободила Северную Норвегию.

Помню, как два года назад по приглашению норвежских друзей участвовал в церемонии по случаю очередной годовщины освобождения Финнмарка в Киркенесе. В ней также принимали участие Его Величество Король Норвегии Харальд V, Премьер-министр Э.Сульберг, Министр иностранных дел И.М.Эриксен Сёрэйде, другие высокопоставленные гости. Самым главным было то, насколько трогательно жители Киркенеса, включая школьников, отмечали эту дату и участвовали в мероприятиях. Это было пронзительно до слез.

Церемония в Киркенесе, сегодняшняя встреча, наше участие в возложении венков к монументу в честь погибших бойцов Красной армии, как и эта реликвия, – все это говорит о том, что мы помним и чтим тех, кто отдал свои жизни за безопасность и независимость наших стран. Наверное, нет ничего выше, чем безопасность каждой человеческой личности. Без безопасности не будет благополучия, а именно к этому мы все стремимся.

Надеюсь, что в русле доброй традиции откровенного, доверительного диалога мы сможем сопоставить наши взгляды на то, какими путями сегодня в этом очень непростом мире необходимо обеспечивать безопасность, независимо от того, какие идеологические предпочтения исповедует та или иная страна-член НАТО или Российская Федерация.

Спасибо за приглашение на переговоры. Рассчитываю, что они будут продуктивными.