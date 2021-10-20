Комментарий официального представителя МИД России в связи с ситуацией в Боснии и Герцеговине

Обеспокоены неблагоприятной тенденцией развития внутриполитической обстановки в Боснии и Герцеговине. Спровоцированный безответственными действиями бывшего Высокого представителя В.Инцко новый виток межнациональной напряженности в стране принимает беспрецедентные масштабы, создает потенциальную угрозу стабильности и безопасности в Боснии и Герцеговине и на Балканах в целом.

Как один из гарантов Общего рамочного (Дейтонского) соглашения о мире в Боснии и Герцеговине 1995 года рассчитываем на предметное обсуждение положения дел в этой стране в ходе запланированных на 2 ноября дебатов в Совете Безопасности ООН.

Со своей стороны подчеркиваем категорическую неприемлемость и отчетливый антидейтонский характер политики по демонизации сербского народа Боснии и Герцеговины, которую с упорством, достойным лучшего применения, проводят определенные внутрибоснийские и внешние силы. Считаем необходимым предупредить, что подобного рода провокационная линия чревата самыми негативными последствиями, ответственность за которые ляжет исключительно на плечи ее авторов. В сфере международных отношений угрозы применения односторонних санкций противоправны и недостойны.

Напоминаем, что Дейтон – это равноправие трех государствообразующих народов и двух энтитетов с широкими полномочиями, закрепленными в Мирном соглашении. Необходим конструктивный диалог по всем актуальным вопросам внутриполитической повестки, в том числе по тематике реформы избирательного законодательства. Исходим из того, что соответствующий алгоритм должен быть выработан внутри Боснии и Герцеговины в соответствии с чаяниями ее народов, которым нужно обеспечить адекватную легитимную представленность на всех уровнях власти в соответствии с дейтонской логикой. Навязывание рецептов извне позитивного эффекта иметь не может.

Призываем немедленно прекратить деструктивное вмешательство во внутренние дела суверенной Боснии и Герцеговины. Стремление использовать механизм Руководящего комитета Совета по выполнению Мирного соглашения для решения не относящихся к Дейтону вопросов наносит очевидный ущерб этому многостороннему институту, который в последнее время был в значительной степени дискредитирован нарушениями практики консенсуса в его деятельности.