Комментарий официального представителя МИД России М.В.Захаровой об итогах заседания Совета НАТО на уровне министров обороны

Очередное заседание Совета НАТО на уровне министров обороны стран-членов НАТО 21-22 октября лишний раз подтвердило, что вся огромная натовская махина по-прежнему, спустя 70 лет, нацелена исключительно на «сдерживание» России. Провально завершив свою эпоху «больших операций», альянс снова, как и во времена «холодной войны», затачивает свои потенциалы под противостояние «противнику на Востоке».

В этих целях натовские министры утвердили стратегический план по реализации «Концепции обороны и сдерживания в Евроатлантике», решили актуализировать планы обороны альянса на «восточном фланге». Намерены расширять патрулирование воздушного пространства над Балтикой, акватории Черного моря, повышать мобильность вооруженных сил.

Повторены обвинения в наш адрес из-за якобы развала ДРСМД, в ответ на который альянс продолжит укреплять системы ПВО/ПРО и разворачивать истребители F-35. При этом натовцы уже не вспоминают, что ранее нас убеждали, будто система ПРО была предназначена исключительно для отражения угроз со стороны Ирана.

Обратили внимание на то, что в лексикон НАТО прочно вошел термин «противники». Еще одно свидетельство возвращения альянса в лоно «холодной войны».

Незаинтересованность в серьезном диалоге с Москвой по деэскалации продемонстрировала накануне натовской встречи министр обороны ФРГ А.Крамп-Карренбауэр. Она подчеркнула, что НАТО должна показать готовность использовать против России свои вооруженные силы. Надеемся, что в Германии найдутся разумные руководители, способные удержать своего министра обороны от опрометчивого желания испытать надежность наших вооруженных сил.

В свою очередь, подчеркиваем, что Россия альянсу не угрожает. Шаги и заявления НАТО дополнительно убеждают нас в верности принятых недавно решений в отношении альянса. Невозможно вести диалог с теми, кто готов только к конфронтации.