О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с назначенным Послом Республики Бенин в Российской Федерации А.А.Окунлола-Биау

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

25 октября специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял назначенного Посла Республики Бенин в Российской Федерации Андре Акамби Окунлола-Биау, который вручил копии верительных грамот.

В ходе беседы состоялось обсуждение актуальных вопросов дальнейшего развития традиционно дружественных российско-бенинских отношений, включая активизацию политического диалога и расширение взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, гуманитарной и иных областях.