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25.10.2116:44

О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с назначенным Послом Республики Бенин в Российской Федерации А.А.Окунлола-Биау

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СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

25 октября специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял назначенного Посла Республики Бенин в Российской Федерации Андре Акамби Окунлола-Биау, который вручил копии верительных грамот.

В ходе беседы состоялось обсуждение актуальных вопросов дальнейшего развития традиционно дружественных российско-бенинских отношений, включая активизацию политического диалога и расширение взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, гуманитарной и иных областях.

 

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