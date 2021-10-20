Комментарий официального представителя МИД России М.В.Захаровой в связи с развитием ситуации в Судане

По поступающей информации, в ночь с 24 на 25 октября группой военных в Хартуме была блокирована резиденция Премьер-министра Республики Судан А.Хамдука, проведены аресты ряда членов возглавляемого им переходного правительства.

25 октября Председатель Верховного (Суверенного) совета, Главнокомандующий Вооруженными Силами Судана А.Бурхан объявил о решении распустить Совет и переходное правительство, а также ввел в стране чрезвычайное положение.

Исходим из того, что такое развитие событий в Судане стало свидетельством острого системного кризиса, охватившего все области политической и экономической жизни страны. Это закономерный результат провальной политики, которая проводилась на протяжении последних двух лет. Отчаяние и бедственное положение подавляющего большинства населения фактически игнорировались переходными властями и их зарубежными покровителями и консультантами.

Масштабное иностранное вмешательство во внутренние дела республики на практике привело к потере гражданами Судана доверия к переходным властям, что неоднократно выливалось в многочисленные акции протеста и провоцировало общую нестабильность в стране, включая фактическое обособление ряда её регионов.

Убеждены, что суданцы могут и должны самостоятельно решать внутренние проблемы и определять вектор суверенного развития своей страны, исходя из национальных интересов. Российская Федерация будет и впредь уважать выбор дружественного суданского народа и оказывать ему все необходимое содействие.