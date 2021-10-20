Новости
25.10.2116:15
О встрече заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации А.В.Грушко с главой Представительства ЕС в России М.Эдерером
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
25 октября заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации А.В.Грушко принял главу Представительства ЕС в Москве М.Эдерера.
Стороны обсудили состояние отношений между Российской Федерацией и Евросоюзом. Был также предметно затронут ряд вопросов двусторонней повестки дня и график ближайших мероприятий в рамках политдиалога.