О встрече заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации А.В.Грушко с главой Представительства ЕС в России М.Эдерером

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

25 октября заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации А.В.Грушко принял главу Представительства ЕС в Москве М.Эдерера.

Стороны обсудили состояние отношений между Российской Федерацией и Евросоюзом. Был также предметно затронут ряд вопросов двусторонней повестки дня и график ближайших мероприятий в рамках политдиалога.