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25.10.2116:15

О встрече заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации А.В.Грушко с главой Представительства ЕС в России М.Эдерером

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СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

25 октября заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации А.В.Грушко принял главу Представительства ЕС в Москве М.Эдерера.

Стороны обсудили состояние отношений между Российской Федерацией и Евросоюзом. Был также предметно затронут ряд вопросов двусторонней повестки дня и график ближайших мероприятий в рамках политдиалога.

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