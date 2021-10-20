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25.10.2116:06
О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом Кувейта в Москве А.Аль-Адвани
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
25 октября специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Кувейта в Москве Абдель Азиза Аль-Адвани.
В ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего поступательного развития традиционно дружественных российско-кувейтских отношений.
Состоялся также углублённый обмен мнениями по ближневосточной повестке дня с акцентом на ситуацию в зоне Персидского залива.