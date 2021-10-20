О докладе МИД России о героизации нацизма и проявлениях неонацизма и расизма

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

Министерством подготовлен очередной доклад о ситуации с героизацией нацизма, распространении неонацизма и других видов практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости. Документ подготовлен в русле предпринимаемых МИД России усилий по сохранению исторической правды о ходе и итогах Второй мировой войны. К сожалению, собранные в нём факты подтверждают, что упомянутые выше негативные проявления принимают устойчивый характер.

Всё чаще становимся свидетелями циничных попыток ряда западных и восточноевропейских стран переписать историческую правду о событиях тех лет. Особенно заметно это проявилось в прошлом году, когда человечество вместо того, чтобы сообща отмечать 75-летие Победы во Второй мировой войне, оказалось втянуто в околоисторические баталии, направленные на ревизию страшных уроков той войны. Политическими элитами отдельных государств была развёрнута поистине кощунственная кампания по искажению истинной роли участников великой и трагической борьбы за будущее человечества.

Усилия, направленные на искажение исторических фактов, стирание общественной памяти об истинных жертвах и подвигах воинов-антифашистов, приобретают сегодня самые разнообразные формы. Под предлогом «декоммунизации» массово уничтожаются памятники и мемориалы в честь борцов с нацизмом. Переиначиваются образовательные программы: акцент в них всё чаще делается на «страданиях при советской оккупации» и возложении равной ответственности за развязывание Второй мировой войны на гитлеровскую Германию и её основного противника – Советский Союз. В ряде государств открыто устанавливают памятники в честь участников нацистских формирований и пособников нацистов, организуют их чествования.

Беззастенчивые попытки превратить величайшую трагедию человечества в инструмент удовлетворения сиюминутных конъюнктурных интересов совершаются без оглядки на международно-правовые итоги войны, получившие закрепление в Приговоре Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси (Нюрнбергского трибунала). Особенно цинично и неуместно выглядит «историческая агрессия» в текущем 2021 г., когда отмечается 75-летие вынесения указанного Приговора. Подтверждённые впоследствии на уровне Генассамблеи ООН его выводы однозначны и категоричны: попытки практической реализации одной из идеологических основ национал-социализма – теории расового превосходства – вылились в десятки миллионов жертв и принесли неисчислимые страдания народам всего мира.

Кроме того, наряду с усилиями по обелению преступников и осквернению памяти освободителей в отдельных странах фиксируется рост ксенофобских настроений, сопровождающийся проявлениями агрессивного национализма, шовинизма, других форм расовой и религиозной нетерпимости. Зачастую такое положение дел становится закономерным итогом проведения официальными властями политики, направленной на ускоренное формирование моноэтнических обществ на основе титульных этносов, сопровождающейся дискриминацией национальных и этнических меньшинств, особенно в языковой и образовательной сферах. Речь идёт, в частности, об Украине и государствах Прибалтики, где серьёзно обострилась ситуация с реализацией прав этих групп, в первую очередь русского и русскоязычного населения.

Усиливает тревогу в этом контексте то, что бездействие в отношении проявлений расизма и нетерпимости в отношении определённых групп населения официальные власти уже традиционно оправдывают ссылками на якобы абсолютный характер права на свободу выражения мнения.

По-прежнему убеждены, что подобное положение дел представляет прямую угрозу основополагающим ценностям демократии и прав человека, серьёзный вызов международной и региональной безопасности и стабильности. Сегодня важно сделать всё возможное, чтобы сохранить в памяти людей, особенно молодого поколения, подвиг наших предков, не допустить, чтобы человечество забыло, к чему приводят идеи расового превосходства и попустительство любым проявлениям шовинизма и ксенофобии.

Важно, что вместе с нами абсолютное большинство членов мирового сообщества отстаивает те же позиции. Это подтверждается ежегодно принимаемой подавляющим большинством голосов резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости», положения которой были взяты за основу при подготовке доклада.

Рассчитываем, что упомянутые в нём негативные тенденции героизации нацизма будут осмыслены в фокусных странах, власти которых смогут принять меры по противодействию этим позорным и опасным явлениям. Неизменно считаем, что сегодня на международном уровне одной из важнейших задач в этой сфере остаётся объединение усилий стран в деле недопущения восстановления ложных «ценностей» превосходства или исключительности одной расы или нации, её религии и культуры над другими народами и культурами.