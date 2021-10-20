О предстоящем участии Министра иностранных дел России С.В.Лаврова в 18-й министерской сессии Совета Баренцева/Евроарктического региона

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25-26 октября в г. Тромсё (Норвегия) состоится 18-я министерская сессия Совета Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР). Российскую делегацию возглавит Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров.

СБЕР учрежден на встрече министров иностранных дел России, Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии, Швеции, а также представителя Европейской комиссии 11 января 1993 года в г. Киркенесе.

За почти три десятилетия своего существования Совет утвердился в качестве центральной структуры многостороннего взаимодействия в Баренцевом регионе.

Одна из профильных задач СБЕР – содействие социально-экономическому развитию российских регионов – участников Баренцева сотрудничества (Архангельская и Мурманская области, Республика Карелия и Коми, Ненецкий автономный округ). В конкретном плане речь идет о формировании благоприятных условий для торговли и инвестиций, развитии устойчивых интеграционных связей, совершенствовании пограничной и таможенной инфраструктуры, создании новых транспортных магистралей.

На сессии предполагается подвести итоги двухлетнего председательства Норвегии, обсудить пути дальнейшего укрепления региональной кооперации в рамках Совета с упором на проектную деятельность.

Сессия завершится принятием совместной декларации, в которой будут закреплены ключевые направления работы СБЕР в области экономического сотрудничества, транспорта и логистики, защиты окружающей среды, борьбы с климатическими изменениями, здравоохранения, сотрудничества по линии молодежи и коренных народов, а также совершенствования координации между северными региональными советами.

Планируется утверждение уставного документа Баренцева финансового механизма, запуск которого намечен на 2022 г. Новый инструмент позволит выделять стартовый капитал для поддержки малобюджетных трансграничных проектов регионального значения.

Кроме того, на одобрение главам делегаций будет представлен обновленный План действий для Баренцева сотрудничества в связи с изменением климата на период 2021-2025 г.

На встрече в соответствии с принципом ротации председательство в СБЕР сроком на два года перейдет от Норвегии к Финляндии.

Особенность Баренцева сотрудничества состоит в том, что оно осуществляется как на межгосударственном, так и на региональном уровне в форме прямых контактов между тринадцатью местными административно-территориальными образованиями России, Норвегии, Финляндии и Швеции, учредившими в 1993 г. Баренцев региональный совет (БРС). На сессии председательство в БРС сроком на два года перейдет от шведской провинции Вестерботтен к Ненецкому автономному округу (НАО).

Руководство НАО в БРС рассматривается в качестве важного этапа подготовки к национальному председательству России в СБЕР в 2023-2025 гг.

Сквозной темой председательства НАО станет преодоление вызовов удаленности и труднодоступности территорий. Среди приоритетов – транспортная доступность, трансграничная мобильность, диверсификация и экологическая устойчивость экономики, повышение качества жизни и развитие человеческого капитала.

«На полях» мероприятия запланирован ряд двусторонних встреч.