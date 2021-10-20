О встрече Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с заместителем Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартином Гриффитсом

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

22 октября Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров принял заместителя Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам, Координатора чрезвычайной помощи М.Гриффитса.

В ходе беседы были рассмотрены актуальные вопросы международной гуманитарной повестки дня, включая ситуацию в Афганистане, Сирии, Йемене, Эфиопии, Венесуэле и на Украине. Отмечалась важность оказания помощи всем нуждающимся без предварительных политических условий в строгом соответствии с руководящими принципами гуманитарного содействия, зафиксированными в резолюции 46/182 ГА ООН.

Кроме того, был подтвержден настрой на продолжение и развитие взаимодействия со специализированными агентствами ООН в интересах эффективного решения насущных гуманитарных задач, поддержания стабильности и безопасности в различных регионах мира.