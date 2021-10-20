О переговорах Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Многонационального Государства Боливия Р.Майтой Майтой

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

22 октября Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров провел переговоры с Министром иностранных дел Многонационального Государства Боливия Р.Майтой, находящимся в Москве с официальным визитом.

В доверительной и дружественной атмосфере главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили актуальное состояние и перспективы развития всего комплекса разноплановых двусторонних отношений. Подтвердили нацеленность на последовательное углубление политдиалога, наращивание торгово-экономических связей, в том числе на таких перспективных направлениях, как энергетика, мирный атом, фармацевтика. Выступили в пользу активизации культурно-гуманитарных обменов и расширения договорно-правовой базы. Акцентированное внимание уделено оценке совместных усилий по противодействию COVID-19.

Констатировано установившееся плотное взаимодействие России и Боливии на международных площадках, прежде всего в ООН, которое условлено укреплять и в дальнейшем. Министры с удовлетворением отметили практически полное совпадение подходов двух стран к основным вопросам глобальной повестки дня.

Стороны солидаризировались в необходимости всемерно содействовать демократизации международных отношений, усилению центральной, координирующей роли ООН, уплотнению взаимодействия в рамках Группы друзей в защиту Устава ООН. В данном контексте С.В.Лавров и Р.Майта подтвердили приверженность фундаментальным нормам и принципам международного права, включая суверенитет государств и невмешательство в их внутренние дела.

Отмечена близость подходов к вопросам защиты окружающей среды с учетом необходимости соблюдения баланса между интересами развития государств и экологией.

В блоке региональных тем министры сошлись в понимании важности консолидации интеграционных процессов в Латинской Америке и Карибском бассейне, в том числе в рамках CEЛAK, а также выступили за безотлагательное снятие торгово-экономической и финансовой блокады Кубы, против линии по дестабилизации ситуации в Венесуэле и Никарагуа.