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Ответ официального представителя МИД России М.В.Захаровой на вопрос СМИ о текущей ситуации в Афганистане
Вопрос: Как Вы могли бы прокомментировать текущую ситуацию в Афганистане?
Ответ: Продолжаем внимательно следить за текущей ситуацией в Афганистане. В этой стране сохраняется напряженная гуманитарная обстановка. МВФ опубликовал прогноз, в котором ожидается сокращение ВВП Афганистана в нынешнем году на 30% из-за комплексных экономических проблем государства.
На фоне коллективного призыва стран-участниц Московского формата консультаций по Афганистану (по итогам его очередного заседания 20 октября с.г.) к проведению международной донорской конференции по Афганистану под эгидой ООН обратили внимание на обращение председателя Генассамблеи ООН А.Шахида к международному сообществу оказать гуманитарную помощь Афганистану в целях предотвращения дальнейшего ухудшения социально-экономической обстановки в стране.
Новым руководством Афганистана предпринимаются усилия по повышению качества жизни населения. Ведется работа по улучшению системы электроснабжения в некоторых провинциях. Всемирная организация здравоохранения получила от талибских властей разрешение на проведение вакцинации от полиомиелита. Объявлено о намерении в скором времени разрешить девочкам посещать средние школы по всей стране.