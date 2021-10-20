Ответ официального представителя МИД России М.В.Захаровой на вопрос СМИ о текущей ситуации в Афганистане

Вопрос: Как Вы могли бы прокомментировать текущую ситуацию в Афганистане?

Ответ: Продолжаем внимательно следить за текущей ситуацией в Афганистане. В этой стране сохраняется напряженная гуманитарная обстановка. МВФ опубликовал прогноз, в котором ожидается сокращение ВВП Афганистана в нынешнем году на 30% из-за комплексных экономических проблем государства.

На фоне коллективного призыва стран-участниц Московского формата консультаций по Афганистану (по итогам его очередного заседания 20 октября с.г.) к проведению международной донорской конференции по Афганистану под эгидой ООН обратили внимание на обращение председателя Генассамблеи ООН А.Шахида к международному сообществу оказать гуманитарную помощь Афганистану в целях предотвращения дальнейшего ухудшения социально-экономической обстановки в стране.

Новым руководством Афганистана предпринимаются усилия по повышению качества жизни населения. Ведется работа по улучшению системы электроснабжения в некоторых провинциях. Всемирная организация здравоохранения получила от талибских властей разрешение на проведение вакцинации от полиомиелита. Объявлено о намерении в скором времени разрешить девочкам посещать средние школы по всей стране.