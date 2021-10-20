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22.10.2119:24

О телефонном разговоре Министра иностранных дел России С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Государства Израиль Я.Лапидом

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СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

22 октября по инициативе израильской стороны состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Государства Израиль Я.Лапидом.

В свете отмечающегося в эти дни 30-летия восстановления полноформатных российско-израильских дипломатических отношений и в развитие состоявшихся в Сочи переговоров Президента В.В.Путина с премьер-министром Н.Беннетом главы внешнеполитических ведомств акцентировали обоюдную заинтересованность в дальнейшем наращивании разнопланового взаимовыгодного сотрудничества между Россией и Израилем, отметили высокую динамику двусторонних контактов на всех уровнях.

Состоялся обмен мнениями по ряду актуальных вопросов международной и региональной повестки дня, включая развитие ситуации вокруг иранской ядерной программы. Подтверждена важность продолжения совместных усилий по противодействию попыткам переписать результаты Второй мировой войны, исказить историческую правду, включая трагедию Холокоста.

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