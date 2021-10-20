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22.10.2116:51

О проведении сто тринадцатого заседания Совместной российско-казахстанской демаркационной комиссии

2151-22-10-2021

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

18-22 октября в Москве состоялось сто тринадцатое заседание Совместной российско-казахстанской демаркационной комиссии.

Стороны утвердили проекты итоговых документов демаркации на отдельные участки российско-казахстанской государственной границы, обсудили комплекс вопросов, связанных с обозначением линии государственной границы на ее различных участках, а также продолжили составление планов работ на предстоящий год.

Следующее заседание Комиссии состоится в ноябре 2021 года на территории Республики Казахстан.

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