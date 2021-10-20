О проведении сто тринадцатого заседания Совместной российско-казахстанской демаркационной комиссии

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

18-22 октября в Москве состоялось сто тринадцатое заседание Совместной российско-казахстанской демаркационной комиссии.

Стороны утвердили проекты итоговых документов демаркации на отдельные участки российско-казахстанской государственной границы, обсудили комплекс вопросов, связанных с обозначением линии государственной границы на ее различных участках, а также продолжили составление планов работ на предстоящий год.

Следующее заседание Комиссии состоится в ноябре 2021 года на территории Республики Казахстан.