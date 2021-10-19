О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом Сирии в Москве Р.Хаддадом

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

22 октября специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Сирийской Арабской Республики в Москве Рияда Хаддада по его просьбе.

В ходе беседы состоялся развернутый обмен мнениями о развитии ситуации в Сирии и вокруг нее. При этом особое внимание было уделено вопросам продвижения политического урегулирования в САР на основе резолюции 2254 СБ ООН с акцентом на деятельность межсирийского Конституционного комитета, шестая сессия редакционной комиссии которого проходит сейчас в Женеве.

Посол САР затронул ряд актуальных вопросов, стоящих на повестке дня Постоянной Российско-Сирийской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

С российской стороны были выражены соболезнования родным и близким погибших в результате теракта в Дамаске 20 октября с.г.