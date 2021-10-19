О встрече заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации С.А.Рябкова с назначенным Послом Эквадора в России Х.Ф.Ольгином Флоресом

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

22 октября заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации С.А.Рябков встретился с назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Эквадор в Российской Федерации Х.Ф.Ольгином Флоресом, который вручил копии верительных грамот.

В ходе беседы были обсуждены актуальные темы российско-эквадорской повестки дня, намечены основные направления совместной работы в интересах дальнейшего укрепления политического диалога, взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах.