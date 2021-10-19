О встрече заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации С.А.Рябкова с Послом Индии в России Д.Б.Венкатешем Вармой

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

21 октября заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации С.А.Рябков встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Индии в Российской Федерации Д.Б.Венкатешем Вармой.

В ходе беседы углублённо рассмотрен широкий круг вопросов международной безопасности с упором на тематику контроля над вооружениями и нераспространения ОМУ.