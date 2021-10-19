Новости

22.10.2115:27

О встрече заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации С.А.Рябкова с Послом Индии в России Д.Б.Венкатешем Вармой

2147-22-10-2021

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

21 октября заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации С.А.Рябков встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Индии в Российской Федерации Д.Б.Венкатешем Вармой.

 В ходе беседы углублённо рассмотрен широкий круг вопросов  международной безопасности с упором на тематику контроля над вооружениями и нераспространения ОМУ.

x
x
Дополнительные инструменты поиска

Основные новости внешней политики

Основные новости внешней политики

Международная безопасность

Международная безопасность