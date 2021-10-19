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22.10.2115:27
О встрече заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации С.А.Рябкова с Послом Индии в России Д.Б.Венкатешем Вармой
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
21 октября заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации С.А.Рябков встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Индии в Российской Федерации Д.Б.Венкатешем Вармой.
В ходе беседы углублённо рассмотрен широкий круг вопросов международной безопасности с упором на тематику контроля над вооружениями и нераспространения ОМУ.